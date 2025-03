Intergalactic: Todo lo que sabemos del nuevo videojuego de Naughty Dog

Naughty Dog, es el estudio detrás de “The Last of Us” y “Uncharted” y durante los Game Awards 2024 anunciaron que se encontraban trabajando en un gran proyecto: “Intergalactic: The Heritic Prophet”. Muchos esperaban que el estudio revelara que se encontraban trabajando en la tan esperada secuela a “The Last of Us III”; sin embargo, el estudio lo negó rotundamente.

¿De qué trata Intergalactic, el nuevo juego de Naughty Dog?

Esta nueva IP de ciencia ficción sigue a Jordan A. Mun, una cazarrecompensas atrapada en el misterioso planeta Sempiria, incomunicado del resto del universo durante más de 600 años.

¿Qué se sabe del “Intergalactic: The Heretic Prophet”

El estudio comenzó el desarrollo del juego en el 2020, y promete jugabilidad innovadora y la historia más ambiciosa del estudio. En un principio se creía que el juego saldría en el 2026, pero recientemente el periodista Jason Schreier afirma que no lo veremos hasta el 2027. Es decir, que todavía faltan dos años para que podamos disfrutar de la nueva entrega del estudio.

De ser en ese año su fecha de lanzamiento, significaría que pasaron 7 años entre “The Last of Us 2” y el siguiente juego de Neil Druckman. Anteriormente, Neil había pedido a los fans que no se hicieran ilusiones en una tercera parte de “The last of Us”, así que si después de casi 7 años aún tenías la esperanza, lamentamos decirte que no se encuentran enfocados en ese proyecto.

El rumor de un nuevo título de Naughty Dog

Cabe mencionar que actualmente hay un fuerte rumor tras una supuesta filtración del estudio que dice que Naughty Dog lleva años trabajando en otro título que no es Intergalactic, ni tampoco la tercera entrega de “The Last of Us”, pero hasta ahora no se han revelado más detalles al respecto.

Daniel Richtchman, el responsable de la supuesta filtración, asegura que dicho proyecto está en manos de Shaun Escayg, quien dirigió “Uncharted: El legado perdido” en 2017, por lo que ahora los fans piensan que posiblemente llegará una nueva entrega del juego. ¿Tú qué piensas?

