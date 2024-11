John Krasinski, coronado el hombre más sexy del mundo en 2024 por prestigiosa revista

Cada año, desde 1985, la revista People elige al hombre más sexy del mundo y lo coloca en su portada. Hasta hace no mucho, el ocupante del trono era el actor Patrick Dempsey, de 57 años, conocido por su papel del neurocirujano Derek Shepherd, en la serie de televisión Grey’s Anatomy. Pues este año hay un nuevo dueño del título, se trata nada más y nada menos que de John Krasinski quien, oficialmente, es el hombre más sexy del 2024.

John Krasinski es coronado como el hombre más sexy del 2024

El actor, director y productor John Krasinski, de 45 años, ha sido elegido por la famosa revista estadounidense como el hombre más sexy del 2024. “Me quedé inmediatamente en blanco. Sin pensamientos” confesó el actor cuando se enteró del nombramiento.“Aparte de que quizá me estaban tomando el pelo. No suelo despertarme así, pensando: ‘¿Será este el día en el que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y, sin embargo, ese día lo hicieron. Me coronaron” dijo entre risas y broma cuando supo que él sería la portada.

John Krasinski inició su carrera en el mundo de la comedia, apareciendo tanto en el cine en cintas como Ella es el partido y en televisión, con la famosa serie de The Office. La evolución que ha tenido como actor ha sido notable y en la actualidad lo podemos ver en proyectos más complejos y de mucha acción como Jack Ryan, Doctor Strange y su más exitoso trabajo, un lugar en silencio.

En cuanto a su vida personal, Krasinski está casado con la famosa y reconocida actriz Emily Blunt (El diablo viste a la moda, Oppenheimer, un lugar en silencio) a quien conoció en el 2008 y se casaron en Italia en el 2010. Actualmente, el matrimonio realiza varios proyectos en conjunto, como el más reciente que fue la cinta de terror titulada Un lugar en silencio. Ambos tienen dos hijas, una de diez y otra de ocho años.

