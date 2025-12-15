La miniserie de solo 4 capítulos que está basada en hechos reales y es ideal para ver en una sola tarde

Las miniseries han logrado posicionarse como los contenidos más vistos de ciertas plataformas de streaming. Este tipo de producciones de corta duración suelen estar cargadas de intensidad y suspenso, ideal para hacer maratones de un día o de un fin de semana.

Así es el caso de una producción noruega que se puede ver en Netflix y se llama The Architect. Al ser una historia breve, intensa y cargada de comedia con tintes de drama, la miniserie de la plataforma de streaming sigue dentro del Top 10 de lo más visto a nivel mundial desde su estreno los primeros días de diciembre.

¿De qué trata la miniserie The Architect que tiene 4 capítulos?

La nueva miniserie The Architect mezcla comedia y crítica social. "Cuando un proyecto para construir mil pisos en Oslo se pone a licitación, la arquitecta Julie tiene una idea: ¿Por qué no convertir los aparcamientos subterráneos vacíos en edificios residenciales? Una serie que supone una sátira sobre un futuro demasiado cercano", reza su sinopsis.

La producción se destaca por su formato compacto: cada capítulo dura menos de 20 minutos. La historia sigue a una joven arquitecta, Julie, que, enfrentada al rígido mercado inmobiliario de Oslo, intenta conseguir un crédito para comprar su propio apartamento. Tras el rechazo del banco, su situación se vuelve insostenible y termina durmiendo en un garaje adaptado, lo que abre la puerta a situaciones absurdas y humor negro.

Elenco y producción de la miniserie The Architect

Detrás de la miniserie está Kerren Lumer-Klabbers: creadora y directora que se inspiró en experiencias propias sobre la crisis de la vivienda en Noruega. Este enfoque autobiográfico le da un tono auténtico y una crítica brutalmente honesta al sistema de alquileres contemporáneo.

Protagonizada por Eili Harboe, conocida por su trabajo en producciones internacionales, The Architect también cuenta con un elenco noruego que aporta frescura y carisma a cada escena, logrando que el público del gigante de streaming conecte con los personajes desde el primer capítulo.

Más allá de la risa que provoca, la miniserie reflexiona sobre temas universales como la crisis de la vivienda, la precariedad laboral y la lucha por un espacio digno en la ciudad.