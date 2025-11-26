La miniserie que tiene solo 6 episodios y te atrapará de inicio a fin

Las miniseries han logrado posicionarse como los contenidos más vistos de ciertas plataformas de streaming. Este tipo de producciones de corta duración suelen estar cargadas de intensidad y suspenso, ideal para hacer maratones de fin de semana.

Así es el caso de una producción española que se puede ver en Netflix y se llama El cuco de cristal. Al ser una historia breve, intensa y cargada de misterio, la miniserie sigue dentro del Top 10 de lo más visto a nivel mundial desde su estreno el 14 de noviembre.

El cuco de cristal: ¿De qué trata la miniserie de 6 episodios?

Esta producción española se inscribe en el género del thriller y es protagonizada por la exitosa Catalina Sopelana en el papel de Clara Merlo. Su trama aporta suspenso y se basa en la novela homónima de Javier Castillo.

La trama sigue a Clara Merlo: una residente de medicina que sobrevive a un infarto y recibe un trasplante de corazón. Con la intención de conocer el origen del órgano que recibió, viaja al pequeño pueblo de Yesques, ya que allí residía su donante. Pero lo que comienza como una búsqueda personal, se convierte en una investigación acerca de tragedias y desapariciones que atraviesan a toda esa comunidad.

Actores del elenco de la miniserie El cuco de cristal

La narración de esta miniserie combina dos líneas temporales: el presente y el pasado. El primero se activa con la llegada de Clara al pueblo y el segundo con distintos episodios que explican un incendio, conflictos familiares y hechos que quedaron sin resolver.

Esta característica hace que se mantenga el suspenso sobre el papel que cada habitante tuvo en los eventos que rodean al donante del corazón. Estos son los actores que protagonizan la miniserie disponible en Netflix: