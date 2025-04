Este es todo el resumen de lo que se anunció en el Nintendo Switch 2 Direct

Llegó el día, Nitendo Switch 2 ya es una realidad. Este 2 de abril, la compañía japonesa presentó con lujo de detalles lo que tienen preparado para esta nueva consola, juegos, fecha de lanzamiento y mucho más. Si no pudiste disfrutar del Nintendo Direct en vivo, no te preocupes, nosotros traemos para ti un resumen de todo lo que se anunció en el evento.

Todo lo que se anunció en el Direct de Nintendo Switch 2

Mario Kart World

La presentación inició con un anuncio que volvió locos a todos los fans, pues, se mostró un gameplay del nuevo Mario Kart. Esta nueva entrega de la saga será un juego exclusivo para la Switch 2, tendrá climas cambiantes y se podrá conducir por casi cualquier lugar de la pista.

Por si fuera poco, habrá 24 participantes disponibles por carrera. Además, el modo supervivencia te dejará fuera de la pista si cruzas un checkpoint al último. Este juego tendrá su propio Nintendo Direct el 17 de abril.

Joy Con 2 y el nuevo botón C

Nintendo le perdió el miedo a la comunidad y decidió incluir en esta nueva consola el botón C dentro del Nintendo Switch 2. La consola cuenta con chat de voz, y la función se activará con este nuevo botón.

Esta función te permite ver las pantallas de otros jugadores en tiempo real, ampliar el tamaño de cada una o compartir capturas. Además, también podrás grabar tus reacciones en directo en algunos juegos.

Junto a este botón, también revelaron la cámara de Nintendo Switch la cual estará disponible el mismo día de lanzamiento de la consola. Para usar el GameChat es imprescindible una suscripción a Nintendo Switch Online.

Las caricaturas de Nintendo Switch 2: pantalla, modo ratón y más

Contará con una pantalla LCD de 7,9 pulgadas con el doble de píxeles y alcanzará los 1080p (modo portatil) y los 120 fps. Tiene el mismo grosor que la primera consola y contará con compatibilidad HDR.

Los Joy-Con 2 han sido rediseñados para mejorar la experiencia de juego, ambos cuentan con el modo ratón.

Puedes ajustar el ángulo de la consola con el nuevo soporte que tiene en la parte trasera, para disfrutar de mejor manera el modo portátil.

Los altavoces fueron mejorados y cuenta con micrófono incorporado con cancelación de ruido integrada. Contará con audio 3D con determinados juegos compatibles.

La consola contará con dos puertos USB-C. Tendrá 265 GB disponibles para los juegos. El rendimiento de la CPU y la GPU mejorado. El nuevo dock alcanza resolución 4K.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Este juego es prácticamente un paseo por los Joy-Con 2 y disfrutar de todas las funcionalidades que tienen.

¿Cuándo se estrena Nintendo Switch 2?

Nintendo anunció la fecha oficial de lanzamiento de la Switch 2 para el 5 de junio de este año.

Los juegos anunciados para Nintendo Switch 2

Se confirmó que habrá juegos de Nintendo Switch que tendrán mejoras en Switch 2 con nuevas funciones. Un ejemplo podría ser Super Mario Party Jamboree, el cual contará con un modo que aprovechará la cámara recién presentada con minijuegos compatibles con el modo ratón. Esta actualización llegará el 27 de julio.

Otros juegos que tendrán este tipo de actualizaciones son The Legend of Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Estos tendrán mejoras de resolución, además tendrán una app (Zelda Notes) con la que se va a mejorar la experiencia de juego.

Kirby y la tierra olvidada + EL mundo astral, Metroid Prime 4 y Leyendas Pokémon Z-A serán juegos que buscan aprovechar todo el potencial de la Switch 2 con sus propias versiones en esta consola.

Drag X Drive

Un nuevo juego enfocado que busca aprovechar al máximo el nuevo modo ratón de los Joy-Con.

Juegos Third Party: Elden Ring, Cyberpunk 2077 y más

Varios Third Party llegan a Nintendo Switch 2:



Elden Ring

Hades 2

Street Fighter 6

Daemon X Machina

Split Fiction

EA Sports FC

Madden NFL

Hogwarts Legacy

Tony Hawk Pro Skater 3+4

Hitman World of Assassination

Project 007

Bravely Default 2

Yakuza 0 Director’s Cut

Borderlands 4

Civilization 7

Enter the Gungeon 2

Starseeker Astroneer

Cyberpunk 2077

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Hyrule Warriors: La Era del destierro

Koei Tecmo y Nintendo se unen de nuevo para continuar con la saga musou de Zelda. La precuela de Tears of the Kingdom llega a Switch 2 durante el invierno de 2025.

Nintendo Switch Online Game Cube

Los jugadores que cuenten con una suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión podrán disfrutar de los juegos de Game Cube en Nintendo Switch 2. Los juegos confirmados son:



The Legend of Zelda: Wind Waker

Soulcalibur II

F Zero GX

Hay otros juegos en camino como Fire Emblem Path of Radiance, Super Mario Strikers, Luigi’s Mansion y un nuevo mando de Game Cube.

The Duskbloods

Un nuevo multijugador de FromSoftware llega en exclusiva a Nintendo Switch 2 en 2026.

Kirby AirRiders

Masahiro Sakurai regresa con este título en Switch 2, el cual saldrá este mismo año.

Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bonanza llega como el nuevo juego de plataforma 3D el 17 de julio en exclusiva para Nintendo Switch 2.

¿Qué precio tendrá la Nintendo Switch 2?

Nintendo confirmó el precio de la Nintendo Switch 2 en $449.99 dólares (10,246.64 pesos mexicanos aproximadamente).

