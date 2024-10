Paul McCartney estrena en vivo “Now and then” última canción de The Beatles

Paul McCartney ha dado inicio a la gira que lo traerá de vuelta a México. La gira que lleva por nombre “Got Back” inicio con el concierto del Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En un inicio cantó el repertorio que acostumbra a tocar en casa concierto, pero en determinado momento sorprendió a todos sus fans cuando sonó “Now and Then”, así es, McCartney incluyó la última canción que se hizo de The Beatles y fue estrenada en el año 2023.

El lunes 30 de septiembre, ya se había filtrado un video donde se ve a Paul McCartney ensayando “Now and Then”. Cuando los fans vieron el video creyeron que realmente había una posibilidad de poderlo escuchar durante su gira en vivo. Por fin, la incertidumbre terminó y al menos en Uruguay pudieron disfrutarla, ahora toca a los fans mexicanos cruzar los dedos para escucharla en sus conciertos que tendrá aquí.

“Now and Then” la canción de “The Beatles” estrenada gracias a la IA

“Now and Then” es una canción original de John Lennon, él la escribió junto a otros temas antes de morir y dejó una grabación donde interpretaba la pieza con el piano. En su momento, algunas de estas canciones pudieron ser editadas, pero no fue el caso de “Now and Then”.

La canción se guardó con la esperanza de que algún día la tecnología permitiera hacer algo con ella, y ese día llegó. Con ayuda de la inteligencia artificial, Paul McCartney logró trabajar con la canción para tener una nueva e inédita pista de los Beatles para el mundo. La tecnología logró algo que parecía imposible, reunir a los Beatles para que el mundo pueda escuchar la última creación del cuarteto de Liverpool. Fue un proceso especial y único nunca antes visto e incluso puedes ver el mini documental que se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus.

