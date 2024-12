Pedro Pascal sorprende al compartir video de Claudia Sheinbaum

El actor Pedro Pascal se volvió tendencia luego de publicar en su Instagram un video de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que internautas comenzaron a preguntarse si el actor era fan de la mandataria, o podría existir la posibilidad de que hubieran hackeado sus redes.

Pedro Pascal, ¿fan de Claudia Sheinbaum?

Sin embargo, pasaron las 24 horas de la publicación y el video continuó ahí sin que nadie lo eliminara, lo que hace pensar que fue el actor mismo quien compartió dicho video deliberadamente; pues además, no es la primera vez que comparte contenido relacionado a la política.

En el reel, podemos ver a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las fuerzas armadas y de gira por diversos sitios de México. Además de la mandataria, en el video también se puede ver a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y al titular de la Secretaría de Eduacación Pública (SEP), Mario Delgado.

¿Quién es Pedro Pascal?

Su nombre completo es José Pedro Balmaceda Pascal, actor chileno-estadounidense, pues aunque nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile, se fue a vivir a Estados Unidos desde muy pequeño.

Aunque Pedro Pascal debutó en 2005, lo cierto es que hasta en últimos años comenzó a cobrar gran relevancia gracias a los papeles en los que se ha desempeñado.

Ha participado en series como The Last Of Us, Narcos, y The Mandalorian; además de tener buenos papeles en películas como ‘Wonder Woman 1984', ‘The Wild Robot’, y ‘Gladiador II’.

Los papeles que ha desempeñado le han valido para ser destacado como un actor versátil, hecho por el que ha ganado un sinnúmero de fans por todo el mundo.