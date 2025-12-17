La película de ciencia ficción que tiene un elenco inmejorable y ha roto récords históricos

Estrenada hace poco más de 2 años, Dejar el mundo atrás se convirtió en un fenómeno instantáneo, consiguiendo 143,4 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible en una plataforma de streaming. Eso le sirvió para batir récords y convertirse en la película más vista de 2023, ocupando además un lugar destacado en el top histórico.

Pocas películas han generado tanta conversación, impacto y cifras récord como esta. Dicho thriller futurista de ciencia ficción combina tensión psicológica, caos tecnológico y una reflexión inquietante sobre la fragilidad de la sociedad moderna. Su potente historia, sumada a un elenco de primer nivel y a una dirección sólida, la posicionaron rápidamente como una de las producciones más vistas.

¿De qué se trata la película de ciencia ficción Dejar el mundo atrás?

Dejar el mundo atrás (Leave the World Behind) es una película de ciencia ficción y suspenso dirigida por Sam Esmail (creador de la aclamada serie Mr. Robot). El film se estrenó en la plataforma de Netflix en diciembre de 2023 y está basado en la novela homónima de Rumaan Alam.

La historia sigue a dos familias que, durante una escapada de fin de semana, se ven envueltas en una serie de eventos inexplicables que apuntan a un colapso tecnológico a gran escala. Cortes de comunicación, fallas eléctricas y comportamientos extraños en la naturaleza generan un clima de paranoia creciente

Los personajes deben enfrentar sus miedos, prejuicios y la posibilidad de que el mundo tal como lo conocen esté llegando a su fin. La película se destaca por su atmósfera tensa, su narrativa inquietante y una mirada crítica sobre la dependencia tecnológica, el aislamiento social y la desconfianza entre personas en contextos de crisis.

Elenco de la película Dejar el mundo atrás: ¿Quién es quién en la historia?

Uno de los grandes atractivos de Dejar el mundo atrás es su reparto de alto nivel:



Julia Roberts como Amanda Sandford

como Amanda Sandford Ethan Hawke como Clay Sandford

como Clay Sandford Mahershala Ali como G.H. Scott

como G.H. Scott Myha’la Herrold como Ruth Scott

como Ruth Scott Kevin Bacon como Danny

El film también encabezó el top 10 en más de 80 países y mantuvo una fuerte presencia durante varias semanas consecutivas, consolidándose como uno de los mayores éxitos de ciencia ficción en streaming. Estas cifras respaldaron al elenco de renombre y su dirección a cargo de Sam Esmail.