Estos son los 3 animes más recomendados por los fanáticos: ciencia ficción y mucho humor

En los últimos años ha crecido el interés de las nuevas generaciones por los animes. Estas producciones suelen abordar diferentes historias y géneros, pero todos coinciden en su narrativa atrapante y adictiva para muchos fans.

Así es el caso de producciones que se realizaron bajo la categoría de la comedia y la ciencia ficción. Estas suelen traer humor y situaciones cotidianas absurdas que empatizan con el espectador. Pero también escenas de tipo futurista. Estos son los 3 animes más recomendados.

Los 3 animes de humor y ciencia ficción más recomendados por los fanáticos

Evangelion

Este anime fue lanzado en 1995 y se convirtió en uno de los más importantes de la historia. Fue creada por el estudio Gainax, animada por Tatsunoko Production y dirigida por Hideaki Anno. La historia es futurista, sin dudas. Allí, una organización paramilitar llamada Nerv protege a la humanidad de los ataques de seres de origen y naturaleza desconocidos: los ángeles. Para combatirlos utilizan bio mechas humanoides llamados Evangelion.

Cyberpunk: Edgerunners

La serie tiene 10 episodios y cuenta con un diseño de producción que expande el universo del videojuego Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED. Ha tenido gran impacto cultural, ya que reavivó debates sobre identidad, tecnología y clase. La historia transcurre en la ciudad estadounidense de Night City. Allí se vive una gran corrupción, adicción cibernética y violencia de pandillas. La ciudad está dividida en 6 distritos que tienen sus propios requisitos de vida y está controlada por corporaciones.

Cannon Busters

Este anime de Netflix puede que no sea muy conocido, pero mezcla acción explosiva con momentos cómicos y una sucesión de sorpresas. Su diseño posee influencias afro-futuristas. La trama aborda a un fugitivo inmortal llamado Philly the Kid, una optimista robot llamada S.A.M. y un robot de mantenimiento llamado Casey Turnbuckle. Juntos deben encontrar al príncipe Kelvi: el mejor amigo de S.A.M. que está desaparecido.