Este actor interpretó a un gran superhéroe de DC Comics, rechazó papeles, estuvo CERCA de protagonizar una de las películas más taquilleras y hoy vende pizzas

Este actor hoy en día tiene 55 años y fue uno de los más buscados durante los años 80’s y 90’s, pues comenzó su carrera modelando y apareciendo en comerciales, siendo un adolescente, con lo que poco a poco se fue ganando un lugar dentro de la esfera de Hollywood.

Hizo su debut en televisión a los 16 años en la serie “Jack y Mike” en 1986 y cuatro años después fue el hijo de Jessica Lange en "Men Don't Leave" y finalmente, en 1991 participó en su primer éxito comercial Tomates verdes fritos y en 1992 interpretó a Charlie Simms en "Scent of a Woman" en la película protagonizada por Al Pacino, actuación que le valió una nominación al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor de Reparto, por lo que nos referimos a Chris O'Donnell.

En el año de 1993 protagonizó la película de Los tres mosqueteros y tras casi una década dentro de la industria, en 1995 O'Donnell dio vida a Dick Grayson (Robin) en las películas de "Batman Forever" y "Batman & Robin" de 1997 junto a Val Kilmer.

Imagen cortesía de Warner

Hay un fuerte secreto a voces que revela que Chris O'Donnell era la opción favorita para dar vida al emblemático personaje de Jack Dawson en la exitosa película de "Titanic", cual fuera la más taquillera hace hace unos años pero que finalmente el estudio se inclinó por Leonardo DiCaprio y también ha salido a la luz que sería Peter Parker en las primeras películas de "Spider-Man", papel que se quedó Tobey Maguire.

Había sido elegido por los productores para el papel de James Edwards en la gran película de "Hombres de Negro" pero él rechazó el papel y finalmente Will Smith tomó su lugar y el resto es historia.

¿Qué pasó con la carrera de Chris O’Donnell?

Fue en el año de 1997 que se casó con la profesora Caroline Fentress, con quien tuvo cinco hijos, por lo que éste prefirió darle una vuelta a su vida y en el año 2000 decidió retirarse de la actuación con el fin de pasar más tiempo con su familia, aunque esporádicamente ha obtenido algunos papeles como en "Dos Hombres y Medio", "Grey’s Anatomy" y en "NCIS: Los Ángeles".

¿Chris O’Donnell vende pizza?

Aunque el actor parece cómodo con un bajo perfil y dedicado a su familia, es sabido que puso un restaurante de pizzas llamado Pizzana, el cuál co-fundó en el 2017 luego de haber instalado un horno en su casa y aprender a hacerlas.

Si bien, el actor se mantiene alejado de la cocina en este negocio, se le ha visto posando e incluso repartiendo pizzas o atendiendo a clientes en Los Ángeles, donde ya ha abierto algunas sucursales por lo que ha encontrado un gran lugar dentro de la industria de los restaurantes.