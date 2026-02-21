Hora para ver los Annie Awards 2026 en Estados Unidos, Colombia, Argentina, República Dominicana, España, Perú y más en Latinoamérica

¡Es hoy, es hoy! Este sábado, 21 de febrero, el Royce Hall de la Universidad de California (UCLA) se vestirá de gala para albergar los Annie Awards 2026, mejor conocidos como los premios de animación más importantes del mundo. La entrega de galardones corre a cargo de la Asociación Internacional de Cine Animado (ASIFA-Hollywood) y reconoce desde películas, cortometrajes y series de televisión hasta efectos especiales, música y storyboards. A continuación, te compartimos la hora de la ceremonia en distintos países, para que no te pierdas de ni un sólo momento: Estados Unidos, Colombia, Argentina, República Dominicana, España, Perú y más en Latinoamérica

¿A qué hora empiezan los Annie Awards 2026? Estos son los horarios de inicio en Estados Unidos

La ceremonia de premiación inicia a las 7:00 p.m. (hora de Los Ángeles, California). No obstante, dado que Estados Unidos se rige por diversos husos horarios, a continuación, te compartimos la hora de inicio de los premios, según el huso establecido en la ciudad en la que residas:



Hora del Pacífico (PST): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora de la montaña (MST): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Hora central (CST): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Hora del Este (EST): 10:00 p.m.

Hora para ver los Annie Awards 2026 en España, Colombia, Argentina, República Dominicana, Perú y más países de Latinoamérica

Si te encuentras fuera de Estados Unidos, te dejamos la hora de inicio en otros países del mundo, como España, Reino Unido, Argentina, Perú y demás países de América Latina:



México : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Guatemala : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Honduras : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. El Salvador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Nicaragua : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Costa Rica: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. Colombia : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. Panamá : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. Ecuador : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. Venezuela : 11:00 p.m.

: 11:00 p.m. Bolivia : 11:00 p.m.

: 11:00 p.m. República Dominicana: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Puerto Rico: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Chile: 12:00 a.m. del 22 de febrero

12:00 a.m. del 22 de febrero Paraguay: 12:00 a.m. del 22 de febrero

12:00 a.m. del 22 de febrero Argentina: 12:00 a.m. del 22 de febrero

12:00 a.m. del 22 de febrero Uruguay: 12:00 a.m. del 22 de febrero

12:00 a.m. del 22 de febrero España: 04:00 a.m. del 22 de febrero

04:00 a.m. del 22 de febrero Reino Unido: 3:00 a.m. del 22 de febrero

¿Quiénes están nominados a los Annie Awards 2026?

Este año, KPop Demon Hunters lidera la lista de nominados al estar presente en 10 ocasiones, seguida por Zootopia 2 que cuenta con 7 nominaciones. En la lista de nominados también figura la película de stop-motion mexicana, Soy Frankelda. Consulta el listado completo aquí: Annie Awards 2026: Lista completa de TODOS los proyectos nominados a lo mejor de la animación; K-Pop Demon Hunters va de favorita

¿Cómo seguir la lista de ganadores de la 53a edición de los Annie Awards?

Puedes seguir el minuto a minuto de los Annie Awards en el sitio oficial de Azteca 7, donde tendremos un LiveBlog del evento, incluida la lista de ganadores en vivo y en directo.