Las Guerreras KPop podrían hacer HISTORIA este fin de semana en los Annie Awards 2026, ¿Cómo seguir esta premiación en vivo?

¿Listos para los Annie Awards 2026? Este fin de semana la película de Las Guerreras KPop podrían hacer HISTORIA.
Este fin de semana se estarán llevando a cabo los tan esperados Annie Awards 2026, los premios que son entregados por la Asociación Internacional de de Cine Animado (ASIFA-Hollywood), donde a deducir verdad, la película de Las Guerreras KPop figura como una de las favoritas en las categorías que participa.
Estos galardones tienen una gran cantidad de categorías, donde destacan rubros como las mejores historias, guiones, artistas, doblaje e incluso innovaciones en técnicas de animación, por lo que esta edición promete ser para la historia.
¿Cuáles son las categorías de los Annie Awards donde compiten Las Guerreras KPop?
Para esta edición de los Annie Awards 2026, la película que ha roto con todo récord en menos de un año: Las Guerreras KPop ha conseguido un total de 10 nominaciones, donde probablemente logre una gran cantidad de premios, donde podría llevarse los siguientes:
Mejor película
- Elio
- Las Guerreras KPop
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Los tipos malos 2
- Zootopia 2
Mejor Dirección
- Arco
- Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
- Las Guerreras KPop
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Scarlet
Mejor Guión
- Elio
- Las Guerreras KPop
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Scarlet
- Zootopia 2
Mejor animación de personaje
- Elio
- Las Guerreras KPop
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Los tipos malos 2
- Zootopia 2
Mejor edición
- Arco
- Elio
- Las Guerreras KPop
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Olivia & las Nubes
Mejores efectos especiales
- Elio
- In Your Dreams
- Las Guerreras KPop
- Los tipos malos 2
- Zootopia 2
Mejor diseño de personajes
- Elio
- Fixed
- Las Guerreras KPop
- Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados
- The Twits
Mejor música
- Arco
- Elio
- Las Guerreras KPop
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Zootopia 2
Mejor diseño de producción
- Elio
- Las Guerreras KPop
- Los tipos malos 2
- The Twits
- Zootopia 2
Mejor interpretación de voz (en idioma original)
- Dog Man - Lil Rey Howery (Chief)
- Elio - Remy Edgerly (Glordon)
- In Your Dreams - Craig Robinson (Baloney Toney)
- Las Guerreras KPop - Arden Cho (Rumi)
- The Twits - Maitreyi Ramakrishnan (Beesha)
¿Cuándo son los Annie Awards 2026?
La 53a edición de los Annie Awards será este sábado, 21 de febrero, en el Golden State, desde el mítico Royce Hall de la Universidad de California (UCLA), en la ciudad de Los Ángeles, California, mismos que podrás seguir a través del sitio oficial de Azteca 7 en punto de las 9:00 p.m. (hora del centro de México), continuando con esta increíble temporada de premios.