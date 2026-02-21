Las Guerreras KPop podrían hacer HISTORIA este fin de semana en los Annie Awards 2026, ¿Cómo seguir esta premiación en vivo?

Este fin de semana se estarán llevando a cabo los tan esperados Annie Awards 2026, los premios que son entregados por la Asociación Internacional de de Cine Animado (ASIFA-Hollywood), donde a deducir verdad, la película de Las Guerreras KPop figura como una de las favoritas en las categorías que participa.

Estos galardones tienen una gran cantidad de categorías, donde destacan rubros como las mejores historias, guiones, artistas, doblaje e incluso innovaciones en técnicas de animación, por lo que esta edición promete ser para la historia.

¿Cuáles son las categorías de los Annie Awards donde compiten Las Guerreras KPop?

Para esta edición de los Annie Awards 2026, la película que ha roto con todo récord en menos de un año: Las Guerreras KPop ha conseguido un total de 10 nominaciones, donde probablemente logre una gran cantidad de premios, donde podría llevarse los siguientes:

Mejor película



Elio

Las Guerreras KPop

Amélie y los secretos de la lluvia

Los tipos malos 2

Zootopia 2

Mejor Dirección



Arco

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

Las Guerreras KPop

Amélie y los secretos de la lluvia

Scarlet

Mejor Guión



Elio

Las Guerreras KPop

Amélie y los secretos de la lluvia

Scarlet

Zootopia 2

Mejor animación de personaje



Elio

Las Guerreras KPop

Amélie y los secretos de la lluvia

Los tipos malos 2

Zootopia 2

Mejor edición



Arco

Elio

Las Guerreras KPop

Amélie y los secretos de la lluvia

Olivia & las Nubes

Mejores efectos especiales



Elio

In Your Dreams

Las Guerreras KPop

Los tipos malos 2

Zootopia 2

Mejor diseño de personajes



Elio

Fixed

Las Guerreras KPop

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados

The Twits

Mejor música



Arco

Elio

Las Guerreras KPop

Amélie y los secretos de la lluvia

Zootopia 2

Mejor diseño de producción



Elio

Las Guerreras KPop

Los tipos malos 2

The Twits

Zootopia 2

Mejor interpretación de voz (en idioma original)



Dog Man - Lil Rey Howery (Chief)

Elio - Remy Edgerly (Glordon)

In Your Dreams - Craig Robinson (Baloney Toney)

Las Guerreras KPop - Arden Cho (Rumi)

The Twits - Maitreyi Ramakrishnan (Beesha)

¿Cuándo son los Annie Awards 2026?

La 53a edición de los Annie Awards será este sábado, 21 de febrero, en el Golden State, desde el mítico Royce Hall de la Universidad de California (UCLA), en la ciudad de Los Ángeles, California, mismos que podrás seguir a través del sitio oficial de Azteca 7 en punto de las 9:00 p.m. (hora del centro de México), continuando con esta increíble temporada de premios.