Selena Gomez se aleja del reflector de los Critics Choice Awards 2025

La ceremonia de los Critics Choice Awards 2025 se llevó a cabo en Santa Mónica, California, donde las celebridades del cine y la televisión asistieron al evento que organiza la Asociación de la Crítica Cinematográfica de Hollywood.

En esta ceremonia, se pudo ver el crecimiento de dos grandes celebridades del cine y la televisión: Ariana Grande, Miley Cyrus y Selena Gomez, quienes son personalidades que muestran su madurez artística, luego de participar en proyectos enfocados a los niños, tiempo atrás.

Sin embargo, una de las grandes ausentes de la noche fue Selena Gomez, quien se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera al estar nominada en dos proyectos importantes: En televisión, por su trabajo en ‘Murder in the Building’, nominada como Mejor Serie de Comedia y por su trabajo en ‘Emilia Pérez’, nominada como Mejor Canción, por “Mi Camino”.

A pesar de no haber obtenido ningún galardón, el esfuerzo por su trabajo fue reconocido y mencionado en la ceremonia, por parte de la presentadora Chelsea Handler, quien dijo:

Es muy agradable ver prosperar a nuestras queridas estrellas infantiles: Miley Cyrus, Selena Gomez y Ariana Grande están nominadas

La mención no pasó desapercibida por ninguno de los fans, quienes se pronunciaron a través de las redes sociales al comentar: “Reinas”, “Esas son mis chicas”, entre muchos comentarios más.



Pese a la tendencia que causó la ceremonia número 30 de los premios Critics Choice Awards, hasta el momento de la redacción de esta nota, la actriz y cantante no se ha pronunciado al respecto sobre los galardones que obtuvo ‘Emilia Pérez’.

Uno de los comentarios que se pueden leer en redes sociales es que su ausencia se debe a su más reciente polémica en redes sociales.

Selena Gomez borra video de redes sociales en el que apareció llorando

La mañana del 27 de enero, la cantante publicó un video donde se le puede ver totalmente destrozada y explica que se siente muy mal por las deportaciones masivas en Estados Unidos, pues recordemos que el presidente Donald Trump ordenó que los mexicanos regresaran a su país y tomó acciones contundentes.

Selena reaccionó a dichas deportaciones y rompió en llanto, pidiendo perdón a los mexicanos, dijo que no entendía lo que estaba pasando y que le gustaría hacer algo al respecto, que era muy difícil, pero lo va a intentar.



Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo

El video rápidamente se viralizó; sin embargo, la actriz lo eliminó en pocos minutos y posteriormente publicó:

Aparentemente no está bien mostrar empatía hacia la gente

Pero terminó borrando también la publicación.

El apoyo que Selena Gomez quería dar a los deportados terminó siendo todo lo contrario, ya que no fue bien recibido por los internautas y mucho tiene que ver con la película ‘Emilia Pérez’, pues recibió varios comentarios donde le decían que seguramente su llanto era actuado y quería remediar la negatividad que había recibido por su actuación en la película que retrata a México.

La ausencia de Selena Gomez se suma a la lista de polémicas que suma la película ‘Emilia Pérez’ en esta temporada de premios.