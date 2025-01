Huevocartoon hace una ingeniosa parodia de Emilia Pérez

Nada detiene a la creatividad de un mexicano y eso lo dejó en claro Johanne Sacreblu y ahora también los Huevocartoon. La parodia de animación de la productora se volvió tendencia en redes sociales con su parodia de Emilia Pérez, o mejor dicho, Eggmilia Péreggz.

Muchos han señalado en repetidas ocasiones que el español de Selena Gomez, suena muy similar a la voz de los huevos poetas borrachos. En plataformas como TikTok e Instagram puedes encontrar varios ejemplos de eso.

La cuenta oficial de Huevocartoon aprovechó el tren de los mexicanos que hacían burla a Selena Gomez y se subió con todo para crear una escena eliminada de la película francesa Jacques Audiard.

¿De qué trata la parodia de Huevocartoon de Emilia Pérez?

El clip muestra cómo un policía detiene al conductor, que hace referencia al director Jacques Audiard por conducir en estado de ebriedad y a la vez para investigar el caso de secuestro de una tal Eggmilia Péreggzz.

Como toda parodia de la divertida caricatura, lo tiene todo, incluso el huevito infractor se pone a cantar y mofarse de la célebre frase de Selena Gomez en la cinta: “p1nch3 vieja lencha” y “hasta me duele la p1nch3 vulva de acordarme de tí".

El huevo policía aprovecha para lanzar una fuerte crítica hacia la película, por tocar temas de violencia de forma tan despreocupada y que los premios que han ganado representan nada. Hasta el momento, Eggmilia Péreggz tiene más de 2.5 millones de reproducciones y puras críticas positivas.



Huevocartoons escribió en la publicación. “EGGMILIA PEREGGZ UNA HUEVA DE PELÍCULA QUE EGGXICO NO PIDIÓ Y NOS NOS REPRESENTA A LOS EGGIXANOS”. “jaja no he visto la película de Emilia Pérez, no hace fafakta, mejor veo la vesrion de huevo cartoon”. ¿Ya viste el clip?

También te puede interesar: ¡Feria de San Marcos 2025! Fecha confirmada y cartel completo revelado