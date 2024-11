Taylor Swift sorprendió a Rosé de BLACKPINK con estas alentadoras palabras

La talentosa cantante Rosé, miembro del popular grupo de K-Pop femenino BLACKPINK, reveló detalles sobre el encuentro que tuvo con Taylor Swift, el cual ocurrió durante un momento crucial y muy vulnerable de la carrera como solista de la cantante coreana. Rosé recordó y destacó la generosidad y el apoyo que le brindó la estrella pop estadounidense.

Taylor Swift ayudó a Rosé de BLACKPINK en un momento complicado

Durante una entrevista con la revista I-D, Rosé contó cómo fue el encuentro que tuvo el pasado mes de septiembre con Swift en los Electric Lady Studios. En ese momento sorprendió a la cantante ofreciéndole ayuda profesional de una manera completamente desinteresada.

Rosé no dudó en confesarle a la cantante estadounidense que, ella es una gran fan. “Le dije que era una enorme fan y tenía algunas preguntas. En cuanto me conoció, me dijo: ‘Cuéntame, déjame ayudarte’”, reveló emocionada en la entrevista.

¡La cantante de K-Pop incluso reveló que Taylor Swift le dio su número para que la contactara en cualquier momento! “Me dio su número y me dijo ‘Avísame si tienes cualquier duda’. ¿Quién hace eso? Literalmente, eres Taylor Swift”.

Cuando Rosé conoció a Taylor Swift se encontraba en un mal momento, ella misma dijo que fue un momento “muy abrumador”. Fue gracias a las palabras de Swift que pudo trabajar en su carrera como solista.“Le estoy muy agradecida porque estaba en un momento en el que me ahogaba un poco”, señaló.

Taylor Swift le dio consejos en aspectos logísticos que debía cuidar durante su carrera musical, además la protegió y la aconsejo desde su experiencia. No es lo mismo estar en un grupo acompañada, que enfrentarse a la industria musical de manera independiente.

En esa misma entrevista, Rosé, resaltó que se encontraba en un período de autodescubrimiento, en momentos de profunda soledad.“Fueron muchas noches llorando en la cama”, explicó. ¿Qué opinas del gesto amable y profesional de Taylor Swift?

