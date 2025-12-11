La sencilla técnica para activar el modo Árbol de Navidad en WhatsApp en solo 3 pasos

Ya comenzó la temporada navideña y se acercan las fiestas decembrinas. Así es como muchos hogares se decoran con los colores y elementos típicos del mes, entre ellos, el Árbol de Navidad. Pero lo que muchas personas tal vez no saben es que también se puede personalizar una aplicación de mensajería que se usa día a día: WhatsApp .

La aplicación de WhatsApp se puede personalizar con la temática navideña en pocos pasos y de manera muy sencilla. El procedimiento para poner en modo festivo el teléfono móvil consiste ni más ni menos en cambiar el ícono de la aplicación, sustituyéndolo por un arbolito navideño personalizado y colorido.

¿Cómo personalizar Whatsapp con el modo Árbol de Navidad?

Personalizar la aplicación de Whatsapp con elementos navideños como el Árbol de Navidad es sencillo. Para cambiar el ícono de la app se deben seguir estos 3 pasos.

Descargar e instalar la aplicación Nova Launcher desde Google Play Store. Buscar el ícono de WhatsApp en la pantalla de inicio, mantenerlo presionado hasta que aparezca el menú emergente y pulsar Editar. Elegir un nuevo ícono: seleccionar Fotos y buscar una imagen cuadrada de la galería con un Árbol de Navidad. Ajustar y presionar Listo.

@profesiondelfuturo ⁉️Cuál de estos trucos es su favorito? 🤯 1️⃣ Utilice: * para que el texto quede en negrilla _ para que quede en cursiva ~ para tachar el texto 2️⃣ Mantenga presionado el botón de la cámara y deslícelo hacia arriba para grabar un video corto. 3️⃣ Personalice el color de sus chats en: Ajustes > Chats > Tema > Color del chat Comparta con sus amigos que más utilizan WhatsApp y recuerde que en nuestro perfil hay más contenido como este. 😉 ♬ sonido original - Clayton Uehara

Aspectos importantes a tener en cuenta antes de realizar el procedimiento

Esta personalización de la app no corresponde a una acción específica de WhatsApp. De hecho se vale únicamente del recurso de una imagen en formato PNG y otra aplicación complementaria como lo es Nova Launcher.

Por este motivo, es necesario tener en cuenta que primero hay que descargar una imagen PNG de un Árbol de Navidad con fondo transparente y buena resolución (preferentemente de 512×512 píxeles). Luego hay que seleccionar a Nova Launcher como el lanzador predeterminado.

Finalmente, se debe corroborar que la imagen del arbolito esté correctamente guardada en la galería. Con estos aspectos importantes, se puede activar el modo Navidad en la aplicación de WhatsApp con efecto reversible. Esto significa que al eliminar Nova Launcher como lanzador predeterminado, la personalización navideña queda sin efecto.