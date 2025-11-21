¿Qué quiere decir que una persona reciba el número 7375 por WhatsApp?

El número 7375 se ha viralizado por WhatsApp y ha generado confusión entre muchos usuarios que temieron una estafa o intento de hackeo. Pero lo cierto es que la combinación numérica no tiene relación con ningún riesgo de seguridad.

Lo que sucede es que se vive el pleno auge de códigos numéricos que codifican mensajes sentimentales o maneras de expresar afecto a través de lo digital. Estas formas son más predominantes en las generaciones más jóvenes. Este es el significado del número 7375.

¿Qué significa el número 7375 enviado por WhatsApp?

El significado del número 7375 enviado por WhatsApp está ligado a una expresión de gratitud y cariño. Los adolescentes y jóvenes lo usan para comunicar ese sentimiento sin escribir mensajes largos o textuales.

Su fundamento se esconde en la cantidad de letras de cada palabra de la frase Gracias por hacerme feliz (7, 3, 7 y 5 respectivamente). El formato se ha vuelto popular por su brevedad y su codificación secreta o íntima. Pero no es la primera vez que se difunde algo similar en términos numéricos.

Otros códigos numéricos populares para expresar sentimientos por WhatsApp

Existen combinaciones similares que funcionan como un lenguaje paralelo emotivo entre usuarios de las aplicaciones de mensajería instantánea:

143 : utilizado para significar I love you en inglés

: utilizado para significar en inglés 1543: representa Siempre te voy a querer.

Para muchos usuarios, estos códigos numéricos funcionan como una forma simbólica y más reservada de expresar afecto. De esta manera, quienes reciben un mensaje con el número 7375, no deben preocuparse o alarmarse. Más bien pueden responder con un agradecimiento, un emoji o el envío de otro código afectivo.

Sin embargo, los expertos en ciberseguridad recomiendan que los usuarios se mantengan informados sobre cualquier modalidad de estafa para poder distinguir entre estas tendencias inofensivas y mensajes sospechosos que llegan por WhatsApp. Siempre se debe verificar la procedencia de cualquier contenido.