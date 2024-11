¿Por qué todos en TikTok dicen “La lámpara se ve rara”? Descubre el origen de esta tendencia

El mundo en internet avanza rápidamente y las tendencias nos pueden sorprender en cualquier momento. Algunos aún no terminan de entender la expresión de “tazo dorado” que se viralizó en la red social de TikTok cuando ya hay una nueva tendencia, se trata de “la lámpara se ve rara”. Poco a poco hay más videos que incluyen esa frase en la imagen; si no entiendes, no te preocupes. Aquí te contaremos cuál es el origen de la frase y para qué lo están utilizando tus sobrinos.

¿Qué significa la frase “la lámpara se ve rara”?

“La lámpara se ve rara” es una frase que nació en TikTok, pero poco a poco ha ido inundando las otras redes sociales como Facebook e Instagram. Incluso los influencers ya se han subido al tren y han creado sus propios contenidos en torno a esta frase. ¿Pero qué significa?

Resulta que hace algunos años, allá por el ya lejano 2012, los jóvenes en internet estaban locos por las Creepypastas. Las Creepypastas son historias de terror o suspenso que son creadas por internautas en blogs y se viralizan a manera de leyenda urbana.

En aquella época, un usuario de Reedit llamado @temptotossson, contó un relato donde sufrió una lesión en la cabeza que le provocó graves problemas de salud. Supuestamente, el usuario comenzó a vivir en una realidad diferente, en la que no había secuelas del impacto. En determinado momento, se percata que al fondo de la sala ve una lámpara y al notarla “rara”, se dio cuenta de que todo se trataba de un sueño.

La tendencia comenzó en el 2023, pero hace unos días a penas tomó fuerza para convertirse en viral. Los usuarios se imaginan escenarios distintos a su realidad actual y la comparten acompañada de la, ahora, famosa frase para así expresar y compartir la “vida ideal” que desearían tener.

