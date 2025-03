The Mars Volta y todos los detalles sobre su nuevo álbum ‘Lucro Sucio; Los Ojos del Vacío’

Pues sí, el lanzamiento de lo nuevo de The Mars Volta pareciera algo así como una masterclass sobre mercadotecnia musical. Y es que la banda texana ha llevado la promoción de su próximo material al siguiente nivel. Aquí los detalles.

La promoción de Lucro Sucio; Los Ojos del Vacío de The Mars Volta

Se sabe que The Mars Volta estrenará material el próximo 11 de abril, pero por curioso que se lea, esta no es la novedad. Sin anuncio oficial por los distintos canales de comunicación de la banda, Cedric Bixler-Zavala compartió hace algunos días un enlace de precompra en su cuenta de Instagram. Acto seguido, los principales portales de compras en línea confirmaron el artículo (con la portada del álbum).

Te puede interesar: ¡Oasis confirma documental sobre su nueva gira mundial!

Cabe mencionar que algunos temas de dicho álbum, Lucro Sucio; Los Ojos del Vacío, ya han sido interpretados por la banda, misma que por ahora están girando por los Estados Unidos con Deftones.

Volviendo al punto de la promoción del álbum, varios usuarios de internet han hecho lo suyo. Principalmente en Reddit, donde por ahí hay quien dice haber recibido de Cedric Bixler-Zavala una copia del álbum al llevarle un pedido. ¿Será cierto? Sin lugar a dudas, sea lo que estén haciendo, lo están haciendo muy, muy bien.

¿Qué canciones incluye Lucro Sucio; Los Ojos del Vacío?

Además de la portada del polémico álbum, se ha filtrado la lista de canciones que pertenecerán a Lucro Sucio; Los Ojos del Vacío; aquí la compartimos:

1 Fin

2 Reina tormenta

3 Enlazan las tinieblas

4 Mictlán

5 Nefilbata

6 Cue the sun

7 Alba del orate

8 Voice in my knives

9 Poseedora de mi sombra

Te puede interesar: Jay de la Cueva: De Molotov a Moderatto, en estas bandas ha participado

Crédtio: amazon.com.mx Lucro Sucio Los Ojos del Vacío

10 Celaje

11 Vociferó

12 Mito de los trece cielos

13 Un disparo al vacío

14 Detrás de la puerta dorada

15 Maullidos

16 Morgana

17 Cue the sun (reprise)

18 Lucro sucio

Lo que a algunos internautas les llama la atención que lo nuevo de The Mars Volta tiene una carga fuerte de letras en español. Aunque debemos recordar que ya han dejado claro que pueden hacer buena música con letra en español.