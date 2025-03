Estos son los videojuegos que se estrenan en abril en consolas y PC

El año 2025 va de volada y ya está llegando el mes de abril, y como sabemos lo mucho que disfrutas de pasar un buen rato disfrutando de los videojuegos, hoy traemos para ti una lista con algunos de los estrenos que llegan este mes.

Los mejores juegos que se estrenan en abril de 2025

No importa si juegas con PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One o PC, te espera un interesante mes de estrenos para disfrutar de tus tardes libres. Sin más que agregar, estos son los mejores juegos que llegan en abril. Toma nota y prepárate para jugar:

Croc: Legend of Gobbos

Fecha de lanzamiento: 2 de abril

Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Uno de los clásicos resurge de las cenizas, se trata de “Croc: Legend of Gobbos”, una remasterización de la primera PlayStation. Ofrece mejores gráficas y una enciclopedia detallada del desarrollo original de Agonaut Games.

The Last of Us Parte 2 Remastered

Fecha de lanzamiento: 4 de abril

Disponible en: PC

Por fin llega a PC “The Last of Us Parte 2”, el exitoso juego de Naughty Dog original del PS4. Esta versión tiene mejoras en el rendimiento y mucho más. Es la oportunidad perfecta para que muchos logren disfrutar de este grandioso título.

South of Midnight

Fecha de lanzamiento: 8 de abril

Disponible en: Xbox Series X|S y PC

“South of Midnight” es el gran estreno de Microsoft y Xbox para el mes de abril. Una obra visualmente bastante atractiva, gracias con un bonito toque artesanal con stop-motion.

Blue Prince

Fecha de lanzamiento: 10 de abril

Disponible en: PS5, Xbox Series X|S y PC

Si eres amante de los enigmas, puzles y aventuras, este título lleno de misterio y mucha investigación es el ideal para ti. “Blue Prince” nos mete en una mansión cuyas habitaciones cambian a placer, dependiendo del diseño que le des forjaras un camino u otro… el objetivo es claro: llegar a la misteriosa habitación 46.

Bionic Bay

Fecha de lanzamiento: 17 de abril

Disponible en: PS5 y PC

Un juego de plataformas bastante fresco y original llega en abril. Cada uno de los niveles en este juego indie va a ser toda una experiencia para los amantes del género.

Indiana Jones y el Gran Círculo

Fecha de lanzamiento: 17 de abril

Disponible en: PS5

Uno de los mejores juegos de Microsoft llega a PlayStation 5, hablamos de Indiana Jones de Xbox. Este es uno de los mejores títulos de aventura de 2024 y si no lo has jugado, llegó el momento de disfrutarlo, no te lo puedes perder.

Post Trauma

Fecha de lanzamiento: 22 de abril

Disponible en: PS5, Xbox Series X|S y PC

Este juego es un homenaje a los survival horror de los noventa, así que si eres fan de Resident Evil o Silent Hill, este es el juego que debes jugar en abril.

Clair Obscur: Expedition 33

Fecha de lanzamiento: 24 de abril

Disponible en: PS5, Xbox Series X|S y PC

Un RPG de origen francés inspirado en clásicos del rol japonés como Final Fantasy que ha llamado mucho la atención con cada tráiler y avance que han revelado.

Fatal Fury: City of the Wolves

Fecha de lanzamiento: 24 de abril

Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Después de 26 años, la famosa saga de lucha SNK está de regreso. El juego contará con 22 personajes (5 de ellos llegarán en un DLC) y un sistema REV que ofrece al jugador más técnicas y estrategias ofensivas.

Days Gone Remastered

Fecha de lanzamiento: 24 de abril

Disponible en: PS5

Otro de los remasterizados que llegan este mes a PS5. Como siempre, una oportunidad para jugarlo o revivir este juego de mundo abierto.

Forza Horizon 5

Fecha de lanzamiento: 24 de abril

Disponible en: PS5

Forza Horizon 5, la última entrega de la saga con carrera de mundo abierto. Este no puede faltar en tu colección.

Estos son los más destacados del mes, ¿Cuáles piensas adquirir?

