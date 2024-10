Vive Latino lanza dinámica para los verdaderos fanáticos del festival ¡Ofertón!

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical está por cumplir 25 años, es por eso que ha lanzado un anuncio que dejó muy felices a los verdaderos fanáticos del festival, ya que podrán entrar a un muy bajo costo al próximo concierto. Así que si te consideras superconocedor y fan del Vive Latino, alista todos los boletos viejos del evento más importante de Latinoamérica que tienes guardados bajo el colchón, porque hay muy buenas noticias.

¿Cómo comprar boletos para el Vive Latino 2025 a 250 pesos?

¡Sorpresa! Este fin de semana se dieron a conocer las tan esperadas fechas del Vive Latino y además se lanzó una dinámica para los verdaderos fanáticos del festival de música, pues solo algunos cuantos podrán asistir por un mínimo precio, 250 pesos por los dos días del evento. Así como lo leíste, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical se puso de manteles largos por sus 25 años y quiere premiar al público conocedor.

Si has guardado los boletos de ediciones pasadas del festival, esta es tu gran oportunidad, ya que los organizadores del evento han anunciado que las primeras 250 personas que lleven al menos 15 boletos de distintos años del Vive Latino, podrán adquirir un boleto con un costo de 250 pesos para ambos días, pero no te preocupes si no juntas los 15.

Si eres de las primeras 250 personas en llevar por lo menos 10 boletos de diferentes ediciones de los conciertos “Vive Latino”, podrás adquirir tu entrada por 1000 pesos para los dos días.

¿Cuáles son las reglas para poder entrar en la dinámica del Vive Latino?

Las personas que deseen ser parte de la dinámica tendrán que presentarse este 21 de octubre en las puertas del Palacio de los Deportes.

La oferta solo aplica para las primeras 500 personas que lleguen al recinto.

Un boleto por edición y la cantidad mínima de boletos debe ser de distintas ediciones

Si tienes boletos digitales debes llevarlo impreso para revisar el número de folio.

Solo se puede adquirir un abono por persona.

¿Cuándo es el Vive Latino 2025?

No hagas planes y anota esta fecha en tu calendario, pues el Vive Latino ya tiene fecha. El tan esperado evento se llevará a cabo los días 15 y 16 de marzo del 2025 y por primera vez será en el Estadio GNP Seguros. El festival tiene muchas sorpresas aún no reveladas, ¿será que tu banda favorita pise por primera vez el escenario del evento musical más importante de México?, te mantendremos informado de todas las sorpresas que están por llegar.

