Yu Menglong: la fuerte actualización que hay del caso después de la muerte del actor

La muerte del actor chino Yu Menglong ocurrió el 11 de septiembre, pero el dolor y la polémica continúan en redes sociales y en la prensa china, debido a que persiste el interés por saber si realmente cayó de un edificio tras beber alcohol, causa de muerte oficial difundida por la policía. Ahora, a más de tres meses del hecho, se ha revelado una nueva actualización que aumenta la incertidumbre.

La primera controversia tiene que ver con una nueva polémica: fans del actor se muestran indignados con Tianyu Media, la compañía que lo representaba, ya que, mientras en redes sociales continúa la discusión sobre su muerte y los seguidores exigen “justicia”, la empresa habría seguido lanzando mercancía relacionada con la música y las películas del artista.

Yu Menglong murió en septiembre tras caer por accidente de un edificio.|(Instagram @yyumenglongfans)

Según el portal International Business Times, esta actitud generó desconcierto entre los seguidores, quienes señalaron que la empresa no estaba cuidando el legado de Alan Yu, como también era conocido.

Este informe surge después de que aparecieran diversas teorías conspirativas en torno al accidente de Yu Menglong. Incluso, algunos han señalado a una supuesta “novia espía” como la responsable de vigilar al actor durante sus últimos meses de vida.

¿Yu Menglong tenía una ‘novia espía’? Esto se sabe sobre el rumor tras su muerte

La versión sobre una supuesta “novia espía” de Yu Menglong surgió a partir de publicaciones de usuarios en redes sociales, quienes denunciaron que la actriz Kan Xi habría tenido vínculos con personas presuntamente relacionadas con la muerte del actor chino.

De acuerdo con The Economic Times y Vision Times, el papel de esta persona habría sido “vigilar” a Yu para conocer sus planes y movimientos semanas antes de su fallecimiento.

No obstante, es importante señalar que la policía no reconoce esta versión, por lo que se mantiene únicamente como una teoría más entre las que circulan en redes sociales chinas.

¿Quién era Yu Menglong?

Yu Menglong fue un actor chino de 37 años que murió tras caer de un edificio en Beijing. La policía confirmó el deceso y señaló que se trató de un accidente. Tras las especulaciones en redes sociales, la madre del famoso pidió no generar controversia.

El actor Yu Menglong murió en condiciones extrañas.|Instagram / @yumenglongfans

Aun así, en plataformas digitales circularon supuestos audios y videos en los que se muestra la presunta tortura de Alan antes de su muerte. Sin embargo, el material no confirma que se trate del actor y presenta una calidad muy baja. Posteriormente, la policía china arrestó a tres personas por difundir información falsa.

Yu Menglong era conocido por sus papeles en diversas series y películas, entre ellas The Love Lasts Two Minds y Eternal Love.