¿Qué la pasó a Emma Stone? Aparece rapada y genera preocupación

Una de las actrices que se ha consolidado en el gusto de los amantes del cine es Emma Stone, su talento, belleza y carisma la han posicionado como una de las más queridas en el mundo de Hollywood. Recordemos que a lo largo de su carrera ha sido ganadora de un Premio Oscar.

El talento de Emma Stone le ha permitido participar en todo tipo de producciones, donde ha mostrado tener una gran versatilidad para hacer todo tipo de papeles, desde hace unos meses, está trabajando en un nuevo personaje, el cual promete ser el más exótico de su carrera.

En la actualidad, la famosa se encuentra dentro de un nuevo proyecto con el cual ha sorprendido al público, pues salió a la luz el tráiler de ‘Bugonia’, la nueva película de Yorgos Lanthimos, donde Emma Stone va a tener un rol muy importante, por lo que apareció con la cabeza rapada.

¿Por qué Emma Stone apareció rapada?

Fue la mañana de este jueves 28 de agosto, cuando Emma Stone se robó todas las miradas al demostrar su capacidad actoral, incluso se mostró completamente rapada, dejando en claro que podría venirse una interpretación memorable que la vuelve a poner en el centro de los comentarios en el mundo del cine.

Para quienes tienen dudas sobre el nuevo proyecto en el que está trabajando Emma Stone, la producción cinematográfica relatará la historia de dos jóvenes obsesionados con conspiraciones, por lo que están convencidos de que ‘Michelle Fuller’, personaje que hace la actriz, una poderosa CEO farmacéutica es una alienígena que tiene el objetivo de acabar con el planeta.

First look at Emma Stone’s shaved head in Yorgos Lanthimos’ ‘BUGONIA’ pic.twitter.com/bnQVlIPVdz — Film Updates (@FilmUpdates) August 28, 2025

Se espera que la cinta llegue a las pantallas, el próximo 31 de octubre y muchos han asegurado que Emma Stone podría ser una de las candidatas a ganar otro premio de la Academia.

