Emma Stone regresa en “Bugonia": tráiler, fecha de estreno y reparto de la nueva cinta de Yorgos Lanthimos

Después del rotundo éxito de la cinta “Poor Things” y su reciente colaboración en “Tipos de gentileza”, Emma Stone y Yorgos Lanthimos vuelven a unir fuerzas para trabajar en un proyecto que ya está dando de qué hablar: “Bugonia”. La película, cuyo primer tráiler ya fue liberado por Universal Pictures, promete llevar al espectador por un viaje delirante entre paranoia, ciencia ficción y crítica social.

¿De qué trata Bugonia? La nueva película de Emma Stone

La historia gira en torno a dos jóvenes obsesionados con teorías de conspiración — interpretados por Emma Stone y Jesse Plemons — quienes deciden secuestrar a una poderosa directora ejecutiva de una corporación, convencidos de que es una alienígena con planes para destruir la Tierra. Lo que comienza como una misión de “salvación” se convierte rápidamente en un enfrentamiento brutal donde la verdad, la cordura y la humanidad están en juego.

Inspirada en la cinta surcoreana de culto “Save the Green Planet” (2003), “Bugonia” es una adaptación escrita por Will Tracy, guionista de “The Menu”. Este se basa en la obra original de Jang Joon-hwan.

Algo que resulta muy interesante y que resalta este primer tráiler es ver a Emma Stone en un papel radicalmente diferente, con una mezcla de tensión, humor negro y surrealismo, siendo esta una marca característica de Lanthimos. La estética incómoda, los encuadres simétricos y la ambigüedad narrativa refuerzan el sello del cineasta griego, que sigue ampliando y reforzando su universo excéntrico y provocador.

“Bugonia”: Elenco confirmado

Como ya habíamos mencionado, los protagonistas de la cinta son Emma Stone y Jesse Plemons. Además de ellos, se encuentra Alice Silverstone quien ya había colaborado en una ocasión con el director Lanthimos en “The Killing of a Sacred Deer”.

¿Cuándo se estrena “Bugonia”?

Por suerte, Universal Pictures ya ha confirmado que “Bugonia” se estrena en México el próximo 30 de octubre de 2025.

