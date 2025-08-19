Cruella 2: todo lo que sabemos de la secuela con Emma Stone

Cruella fue una de las películas live-action de villanos que más cautivó a los fans de Disney y al público en general. Esto no solo fue gracias al increíble trabajo de Emma Stone y el resto del elenco, sino porque pudimos disfrutar del lado humano de la mujer más creativa y malvada de “101 dálmatas”, cambiando la perspectiva que todos teníamos de ella.

Emma Stone confirma que Cruella 2 sigue en marcha

Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, Emma Stone fue consultada sobre la secuela de Cruella y dejó claro que el proyecto era un hecho y que estaba avanzando: “Es una maravilla. Ella es una maravilla. Entonces sí, ya veremos. Es un trabajo en progreso”.

La actriz ganadora del Oscar volverá a ponerse en la piel de Cruella de Vil, tras el enorme éxito de la primera entrega, que recaudó más de 220 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

El equipo creativo completo está de regreso

Otra buena noticia, que emociona a los fans de la primera entrega, es que este proyecto no solo contará con Emma Stone, sino también con el regreso del director Craig Gillespie (I, Tonya) y el guionista Tony McNamara, quien ya demostró todo su talento en la primera entrega. Este equipo creativo promete dar continuidad al tono elegante, irreverente y oscuro que conquistó a la audiencia.

Crédito: Buena Vista International

¿De qué tratará Cruella 2?

EL tiempo pasa y la trama aún se mantiene en secreto, se espera que la secuela continúe expandiendo la historia de Estella/Cruella. Es posible que se continúe explorando su ascenso en el mundo de la moda londinense y su evolución hacia la villana que todos conocemos del filme animado, 101 dálmatas.

Fecha de estreno de Cruella 2

Fue en 2021 que Disney confirmó la secuela, y la verdad es que aún no hay una fecha de estreno oficial. Sin embargo, todo indica que la producción continúa en desarrollo y es probable que pronto tengamos noticias sobre este proyecto.

¿Qué aspectos de la villana de Disney te gustaría ver en la segunda entrega de la cinta?

