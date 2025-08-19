Cruella 2: todo lo que sabemos de la secuela con Emma Stone
La icónica villana de Disney regresa. Emma Stone confirma avances de Cruella 2, la esperada secuela que seguirá explorando los orígenes de este personaje.
Cruella fue una de las películas live-action de villanos que más cautivó a los fans de Disney y al público en general. Esto no solo fue gracias al increíble trabajo de Emma Stone y el resto del elenco, sino porque pudimos disfrutar del lado humano de la mujer más creativa y malvada de “101 dálmatas”, cambiando la perspectiva que todos teníamos de ella.
Emma Stone confirma que Cruella 2 sigue en marcha
Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, Emma Stone fue consultada sobre la secuela de Cruella y dejó claro que el proyecto era un hecho y que estaba avanzando: “Es una maravilla. Ella es una maravilla. Entonces sí, ya veremos. Es un trabajo en progreso”.
La actriz ganadora del Oscar volverá a ponerse en la piel de Cruella de Vil, tras el enorme éxito de la primera entrega, que recaudó más de 220 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.
El equipo creativo completo está de regreso
Otra buena noticia, que emociona a los fans de la primera entrega, es que este proyecto no solo contará con Emma Stone, sino también con el regreso del director Craig Gillespie (I, Tonya) y el guionista Tony McNamara, quien ya demostró todo su talento en la primera entrega. Este equipo creativo promete dar continuidad al tono elegante, irreverente y oscuro que conquistó a la audiencia.
¿De qué tratará Cruella 2?
EL tiempo pasa y la trama aún se mantiene en secreto, se espera que la secuela continúe expandiendo la historia de Estella/Cruella. Es posible que se continúe explorando su ascenso en el mundo de la moda londinense y su evolución hacia la villana que todos conocemos del filme animado, 101 dálmatas.
Fecha de estreno de Cruella 2
Fue en 2021 que Disney confirmó la secuela, y la verdad es que aún no hay una fecha de estreno oficial. Sin embargo, todo indica que la producción continúa en desarrollo y es probable que pronto tengamos noticias sobre este proyecto.
