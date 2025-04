Bad Bunny lanza video oficial de ‘BOKeTE’ y esto significa

‘DtMF’ se ha convertido en uno de los discos más escuchados y emblemáticos del cantante puertorriqueño Bad Bunny, ‘Debí Tirar Más Fotos’ se convirtió en su octavo álbum de estudio, y si bien desde hace ya un tiempo hemos podido notar que Benito ha hecho todo por reinventarse y no quedarse estancado en un mismo género, ejemplo claro ya que en ‘DtMF’ mezcla reguetón, salsa, house y otros ritmos en los que enaltece Puerto Rico. Es por eso que el lanzamiento del video musical ‘BOKeTe’ tomó a todos de sorpresa y ha dejado muy buenas impresiones, ya que va muy de la mano con lo que la canción nos cuenta.

‘BOKeTe': qué significa el video musical de Bad Bunny

’BOKeTe’ es la novena canción de ‘DtMF’ y es la que podría considerarse la canción rítmicamente más tranquila de todo el disco. Sin embargo su significado es bastante profundo y llegó al corazón de varias personas que pasaron por experiencias similares a las que Bad Bunny cuenta en su canción.

En el video podemos ver a Bad Bunny en distintos escenarios, hablando por teléfono, trabajando frente a un río, o en la playa, escenarios en los que parece no estar solo, pues se le ve tomarle fotos a su acompañante o caminar de la mano con ella, sin embargo el plano llega a abrirse y notamos que en realidad el cantante está solo, no hay nadie acompañándolo y la felicidad que pudimos notar en su rostro se esfuma de un momento a otro por la falta de esa otra presencia.

Tal y como dice la canción “Un día vas a ponerte vieja, vas a mirar pa’trá y te vas a arrepentir de todo lo más real que has tenido en tu vida, lo dejaste ir”, haciendo clara alusión a una ruptura que causó mucho daño y que dejó un agujero en el corazón.

¿Qué significa “boquete”?

La palabra “Boquete” escrita en el album de Bad Bunny como “BOKeTe” significa abertura o agujero, casi siempre en una pared. A veces puede hacer referencia a un bache en una calle o avenida. Sin embargo recordemos que Bad Bunny es originario de Puerto Rico, país en donde “boquete” también es utilizada como metáfora para referirse a los problemas políticos y sociales que enfrentan.

En ‘BOKeTe’ Bad Bunny utiliza la palabra para hacer referencia a una ruptura amorosa o emocional, un cambio de emociones a partir de una relación que se dejó.

Letra completa de ‘BOKeTe’ de Bad Bunny

6:00 p.m. frente al río

Viéndono los corazone

El agua va cayendo

Pregunta’ sin contestacione

Mis sentimientos cambian como estacione

Y aunque en PR todo el tiempo es verano

Estoy pasando frío, escuchando estas cancione

Pensando en ti, pero no te emocione

Porque no te vo’a escribir

¿Cuál de los dos es quien más va a sufrir?

No sé, pero ojalá que seas tú, ojalá que seas tú

Pa mí que va’a ser tú

Ya ni quiero competir

Tú eres linda, pero te gusta mentir

Quédate en tu viaje, que, cuando aterrices

Nadie va a aplaudir, ey

Un día va’a ponerte vieja

Va’a mirar pa’trá y te vas a arrepentir

De to lo más real que has tenido en tu vida

Lo dejaste ir

Ey, ey, tú ere un boquete en PR, por eso es que te esquivo

Ya no hay más poemas pa ti, este es el último que escribo

A veces vienen los flashback’, tú y yo chingando agresivo

Te iba a llevar pa Maya y no llegaste ni a Arecibo

La invitación de la playita se venció

Lo mejor de nosotros nadie lo vio

O quizá fue que la vida nos mintió

Y tocó decir adió

Y vivir como vivía antes de conocerte

Viendo fotitos tuya’, probando si soy fuerte

Las olas con el viento, los perros y la suerte

Tenía miedo a perderte, pero no más que a la muerte y estoy vivo

Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo que importa

Yo me he enamorao 515 veces y contigo son 516

So, eso no es na nuevo

Toca seguir, pichar y olvidar

Y más adelante

Si hay que enamorarnos de nuevo, nos volvemo a enamorar

Tú sabes que a mí me gusta estar así, enamorao, pero

Ya ni quiero competir

Tú eres linda, pero te gusta mentir

Quédate en tu viaje, que, cuando aterrices

Nadie va a aplaudir, ey

Un día va’a ponerte vieja

Va’a mirar pa’trá y te vas a arrepentir

De to lo más real que has tenido en tu vida

Lo dejaste ir