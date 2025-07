Paul McCartney regresa con su Got Back Tour 2025: ¿volverá a México?

Paul McCartney es un legendario ícono viviente del rock y exmiembro de The Beatles, una de las bandas más populares en toda la historia. El músico ha confirmado su regreso a los escenarios con nuevas fechas para su aclamada gira “Got Back Tour”, la misma gira musical que lo trajo a México durante 2023 y que ahora volverá a emocionar a Norteamérica a partir de septiembre de 2025.

Paul McCartney anuncia gira 2025: ¿incluye a México?

La gira comenzará en Palm Desert, California, y recorrerá 19 ciudades, incluyendo Las Vegas, Nueva Orleans, Atlanta, Nashville, Chicago y Montreal. Desafortunadamente, hasta ahora, México no figura en la lista oficial, pero la misteriosa forma de organizar sus conciertos del músico ha encendido las esperanzas de los fans latinoamericanos.

Paul McCartney Got Back Tour 2025: ¿Volverá a México?

Aunque McCartney aún no ha confirmado nuevas fechas en Latinoamérica, su paso por México, donde ofreció shows inolvidables en el Estadio GNP Seguros, les da esperanza a los fans de que el músico pueda anunciar próximamente que hará una escala más en nuestro país. Nadie puede asegurar nada, pero si es así, podría anunciarse más adelante, especialmente si el tour extiende su calendario a finales de año.

El exBeatle podría ofrecer un concierto sorpresa en Nueva York

Hay otro rumor que no para de crecer y moverse entre los fans: McCartney podría repetir un concierto íntimo como el que dio en febrero en el Bowery Ballroom de Nueva York. En aquel entonces, el show se anunció tan solo unas horas antes, causando euforia entre los fans.

Con 83 años, Paul McCartney sigue desafiando el paso del tiempo con música, giras y nuevos proyectos, demostrando por qué es considerado una verdadera leyenda. Si bien México aún no está confirmado en su ruta 2025, los fans no pierden la esperanza de volver a cantar sus icónicas canciones. Por ahora solo queda estar pendiente de sus redes sociales para poder verificar si vendrá a México o no.

¿Listos para volver a ver el show de una verdadera leyenda del Rock?

