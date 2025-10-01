¿Por qué Bad Bunny no cobrará nada de dinero por cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl LX? ¿Ganó más cuando estuvo en La Feria de Puebla?

En los últimos días se ha hecho tendencia en todo el mundo que el puertorriqueño y quizá el artista más grande de esta década, Bad Bunny se presentará en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LX que se celebrará el próximo año en el Levi’s Stadium.

Uno de los primeros datos que ha llamado la atención sobre este suceso histórico, es que “El Conejo Malo” no recibirá pago alguno por esta presentación, lo que ha generado todo tipo de comentarios en redes que señalan que probablemente Bad Bunny pierda dinero por este espectáculo.

¿Bad Bunny no cobrará por estar en el show de medio tiempo del Super Bowl LX?

Se sabe que la producción estará a cargo de Roc Nation junto con Jesse Collins como productores ejecutivos, lo que promete ser uno de los shows de medio tiempo más épicos, pues a meses de este evento, las expectativas son enormes luego de el furor de la residencia de Bad Bunny en su natal Puerto Rico, por lo que se esperan grandes ganancias, pero la NFL no da un pago de honorarios a los artistas que encabezan el espectáculo de medio tiempo.

¿Recuerdas a tu amigo que toca gratis con su banda en bares de mala muerte? Pues es similar, la National Football League no pone un centavo para apoyar el arte pues ellos pagan con “exposición global”, que en este caso es un poco más entendible, pues se trata de uno de los eventos televisivos más vistos del año.

¿Cómo gestionan estos show los artistas?

Con el fin de que los artistas no inviertan tanto dinero o evitar que se vayan con pérdidas, la NFL negocia con los patrocinadores, (como Apple Music en este año) para que se encarguen de todos los costos de producción: escenario, efectos especiales, iluminación, sonido, etc, en lo que podría ser una inversión de cerca de 10 millones de dólares.

Así que ya lo sabes, probablemente Bad Bunny ganó más dinero cuando se presentó en La Feria de Puebla que el que ganará directamente por su show de medio tiempo del Super Bowl el cuál será el 8 de febrero de 2026 en el estadio Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

