¿BLACKPINK en México? Esto podrían costar los boletos

El 5 de febrero se dio un anuncio que emocionó a todo mundo, pues la cuenta oficial de BLACKPINK dio a conocer que el grupo de kpop estaría dando una gira mundial en este 2025. Y rápidamente se comenzó a especular si ellas llegarían a territorio mexicano, algo que para muchos es un hecho pero que hasta el día de hoy no se ha confirmado. Sin embargo, ya comienzan a especularse los precios de los boletos del grupo en dado caso de que llegaran a México, y aquí te los contamos para que puedas ir armando tu vaquita ahorradora.

BLACKPINK en México, así fue su visita en el 2023

Directo al Foro Sol las integrantes de BLACKPINK dieron un increíble concierto en 2023, en donde cientos de fanáticos se dieron cita incluso desde las 10:00 a.m., para poder alcanzar un buen lugar en general e incluso para poder escuchar el soundcheck que hace cada artista horas antes de que inicie su concierto.

El concierto inició con “How you like that”, cerrando con “As If It´s Your Last”, este fue su setlist en el 2023:



How You Like That

Pretty Savage

Whistle

Don´t Know What to Do

Lovesick Girls

Kill this love

Crazy Over You

Playing with Fire

Tally

Pink Venom

Shut Down

Typa Girl

DDU-DU DDU-DU

Forever Young

Yeah Yeah Yeah

Stay

As If It´s Your Last

¿Cuánto costaron los boletos de BLACKPINK en 2023 y cuánto podrían costar en 2025?

Los boletos que compraron los fans en el 2023 para poder ver a BLACKPINK en el Foro Sol, ahora Estadio GNP Seguros, iban desde $850 hasta los $35,000 ya con cargos de servicio. El área general costó $1,500 y el más caro era el Pit Rigth y Left - VIP1 con un costo sin servicios de $29,500, estos últimos incluían un paquete para aquellos que lo compraban, que incluía: acceso al soundcheck, un regalo de bienvenida, merch temática y check-in prioritario, así como entrada exclusiva.

¡#BLINK, recuerda que HOY a las 2:00 pm inicia la venta general de @blackpinkofficial para su gira #BORNPINK en el Foro Sol! 🖤💖 See you later 🎶



Boletos aquí 👉 https://t.co/9BOx63qmM9 pic.twitter.com/QtFfgJUWKD — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) February 9, 2023

A partir de esto podemos hacer un estimado del aumento que estos boletos podrían tener, siendo un estimado que el boleto más barato tenga un costo de alrededor $1,100 y el más caro (VIP) cueste aproximadamente $35,000. Sin embargo no hay nada confirmado aún, y esto podría variar, por lo que más vale que te mantengas al tanto de las cuentas oficiales de BLACKPINK, y ¿por qué no? que empieces a ahorrar unos pesitos porque muchos dicen que si el río suena es porque agua lleva, capaz y sí llegan a México otra vez.