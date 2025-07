Sword of the Demon Hunter entra en la era Bakumatsu con nuevos personajes, canciones y mucha intriga

El mundo del anime no se detiene, ahora “Sword of the Demon Hunter” (Kijin Gentōshō) continúa su evolución con el esperado arco Bakumatsu, el cual debutará el próximo 14 de julio con el episodio 14. Esta nueva etapa era muy esperada por los fans, pues, promete dejar atrás lo místico y espiritual para adentrarse en un periodo turbulento de la historia japonesa: el fin del Shogunato Tokugawa.

El viaje de Jinta se oscurece: Sword of the Demon Hunter presenta el arco Bakumatsu

Por si fuera poco, este nuevo arco Bakumatsu no solo renovará la ambientación, sino que también enriquece su elenco con algunas importantes leyendas del anime:



Toshihiko Seki será Yasuhide Hatakeyama

será Kenichirō Matsud a interpretará a Tsurauchi

a interpretará a Kazuya Nakai, conocido por su voz grave e intensa, dará vida a Kiichi Okada

Estas incorporaciones, así como sus personajes, refuerzan el tono más adulto y político que caracterizará esta parte de la historia.

Además, los nuevos Opening y ending marcarán un nuevo ritmo en la serie, reflejando el tono más tenso y oscuro de esta nueva etapa dentro de la narrativa. Estos son los temas que tendrá la serie:



Opening : “Ash” por Alexandros, banda reconocida por su potencia rockera.

: “Ash” por Alexandros, banda reconocida por su potencia rockera. Ending: “Enrin (Round Bell)” de FAKE TYPE, dúo que fusiona hip-hop, jazz y electrónica con un estilo único.

Sword of the Demon Hunter: De la espada al tablero político

La historia de Jinta, el espadachín viajero en el tiempo, ahora lo lleva al Bakumatsu, una era marcada por el colapso del orden feudal, las conspiraciones entre clanes y la amenaza de lo desconocido.

Este arco representa un cambio de enfoque en la serie, pues nos hará pasar del drama sobrenatural al conflicto político, sin abandonar el estilo visual dinámico y la tensión narrativa y la intriga que ha logrado captar la atención de sus fans desde el primer capítulo.

¿Estás listo para ver cómo Jinta se enfrenta a un nuevo demonio en su travesía?

