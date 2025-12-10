¡Yo quiero ir! Bluey llegará a los mejores parques temáticos de Disney: Esto costaría entrar

Si eres fan de Bluey y Bingo tenemos buenas noticias para ti, pues se ha hecho oficial que este par de hermanas tendrán su propio espacio en el parque temático más grande y popular de todos los tiempos: Disneyland.

Y esto no es todo, pues también se sumarán a la experiencias de Disney World y a los populares cruceros Disney, por lo que todos estamos muy emocionados de poder ser parte de estas aventuras con dos de nuestros personajes favoritos.

¿A qué parques temáticos llegará Bluey?

Disney ha informado que habrá tres experiencias distintas para Bluey pues contará con un show interactivo en Disneyland, una experiencia con animales en Animal Kingdom y actividades especiales a bordo del crucero de Disney.

¿Cuándo llegará Bluey y Bingo en Disneyland?

Se espera que a partir de primavera y verano las temáticas de Bluey lleguen a distintos parques de Disney como lo son Disneyland y Animal Kingdom, por lo que estamos a pocos meses de poderles ver en estos icónicos parques temáticos.



Marzo 2026 llegará Bluey en Disneyland California.

en Disneyland California. Verano 2026 apertura de su actividad de experiencia en Animal Kingdom de Florida.

Se anunció que llegará a viajes seleccionados del Crucero de Disney el próximo año, aunque no hay una fecha oficial.

¿Cuánto cuesta ir a Disneyland, Animal Kingdom o el Crucero?

El costo de la entrada para Disneyland en California puede variar dependiendo el día en el que lo visites, pues hay accesos que van desde los $104 hasta los $206 dólares por persona y únicamente al parque, por lo que es recomendable checar tours oficiales del parque donde puedas incluir hospedaje, comidas y transporte.

Al igual que en el primer mencionado, visitar Animal Kingdom puede tener precios distintos donde puedes encontrar boletos desde $119 dólares hasta más de $184.

Finalmente el precio de un crucero Disney varía de acuerdo con la duración, itinerario y el tipo de camarote donde puedes encontrar algunos desde los $1,500 dólares hasta los $2,800, sin contar los servicios extra.