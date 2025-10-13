Esta es la edad realmente recomendada para que los niños vean Bluey, según los expertos

Bluey es uno de los programas más animados de los últimos años y su éxito ha traspasado fronteras, no solo de idioma, sino también de edad. Esto ya que su contenido es consumido por diversos grupos, dejando de lado la idea de que los shows animados son solo para bebés.

Pero, ¿existe un límite para ver Bluey? Esta es una duda que lleva tiempo presente entre los padres de familia, pues más de uno se ha cuestionado si es correcto que sus hijos sigan consumiendo esta caricatura una vez que llegan a los 10 años. Lo que desató un intenso debate y propició que un grupo de investigadores revelara que no hay ningún problema con ser fanático de este personaje a partir de cierta etapa.

Archivo Azteca 7 Bluey es uno de los programas animados más exitosos de los últimos años

De acuerdo con un artículo de Good to Know, este show creado por Joe Brumm y transmitido a través de la señal de Azteca 7, es apto para personas de cualquier edad y no se limita al público infantil. Esto gracias a que la mayoría de sus episodios retratan situaciones que pueden pasarle a cualquiera y permite sentirse familiarizado con los personajes.

La contundente razón detrás del éxito de Bluey

Esta amabilidad en los contenidos de Bluey provoca que la audiencia tenga la oportunidad de percibir ciertas similitudes con sus propias experiencias, aplicadas a sus entornos. Lo anterior explica que los niños se vean reflejados en cada capítulo, al mismo tiempo que sus hermanos mayores, profesores o padres también encuentran ciertas semejanzas con el día a día.

“Bluey se diferencia de otros programas infantiles porque se centra en la vida de los padres y los niños a detalle. Demuestra que en una familia todos estamos interconectados y somos muy importantes. Son un equipo fuerte porque reconocen que todos tienen necesidades, fortalezas y dificultades”, explicó Helen Hazell-English en este recuento.

Archivo Azteca 7 Aunque Bluey es un programa animado, no se limita únicamente al público infantil

Esta es la enseñanza más valiosa de Bluey

Por otra parte, entre las lecciones que deja con sus narrativas, esta simpática familia de pastores australianos promueve la autorregulación de los sentimientos en los niños. Según un análisis de Psychology Today, ver Bluey a cualquier edad recuerda la importancia de tener conversaciones donde se exprese cualquier emoción y normalizar que siempre habrá dificultades.