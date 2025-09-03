ÚLTIMA HORA: Superman tendrá secuela, anuncia James Gunn; ¿Qué se sabe?

Este miércoles el director James Gunn confirmó que la nueva película de Superman “The Man of Tomorrow” se encuentra en camino e incluso ha dado una fecha fija para su estreno en el año 2027, noticia que ha dejado en shock a los fanáticos de este superhéroe proveniente de Krypton y de DC Comics en general, quienes adoraron la cinta protagonizada por David Corenswet.

El DCU cada vez toma más fuerza y es que bajo la visión y dirección de James Gunn han comenzado a trabajar a toda velocidad, siendo que ya ha dado algunas pistas sobre esta próxima entrega de Superman, la cuál ya se estaría encontrando en planificación para grabar donde incluso ya podemos especular de qué tratará esta nueva película por el título de la entrega que llegaría a cines del mundo el próximo 9 de julio de 2027.

¿Qué sabemos sobre el título de Superman “The Man Of Tomorrow”?

Esta serie de comics publicada entre los años de 1995 y 1999 fue creada para complementar las demás series de Superman que ya existían en los años 90 como Action Comics, Superman, Adventures of Superman, Superman: The Man of Steel.

Lejos de su origen, esta faceta de Superman nos muestra a un héroe ya establecido en el mundo, donde ha sido reconocido e incluso ya ha librado grandes batallas, además de presentar más villanos, un mayor desarrollo de Lex Luthor y muestra la relación de Clark Kent y Lois Lane más profunda.

¿Qué esperamos sobre esta nueva entrega del DCU?

Aunque se sabe que Man of Tomorrow sigue la narrativa del universo de Superman, Gunn ha confirmado que esta no será una secuela directa, sino una expansión dentro del nuevo arco narrativo de DC, por lo que tendríamos que estar al pendiente de algunos detalles que poco a poco se han revelado en más proyectos del DCU como estas películas:



Supergirl: Woman of Tomorrow

Clayface

The Batman: Part II

Y estas series:



Pacemaker Temporada 2

Lanterns

Todo parece indicar que si el DCU esta vez sigue su proyecto sólido, podremos ver a David Corenswet volver a la pantalla grande (incluso chica) antes de tiempo, donde se espera que gran parte del elenco de la primera entrega regrese.