7 señales de que compartes personalidad con Dory de Buscando a Dory.

Desde que el personaje de Dory tuvo su aparición en la pantalla grande se convirtió en uno de los favoritos de chicos y grandes, tanto que Disney no dejó pasar la oportunidad de darle su propia película y ahondar un poco más en su historia.

Fue así como surgió “Buscando a Dory”, algo así como una secuela de “Buscando a Nemo”, pero en esta ocasión la famosa pez azul es la protagonista.

En esta entrega, Dory intentará encontrar a sus padres y en el camino hará nuevos amigos, pero como siempre tendrá que luchar con su padecimiento de pérdida de memoria de corto plazo.

La personalidad de esta divertida pez se ha robado los corazones de muchos, pero también los ha puesto a pensar que en realidad hay muchas cosas que todos tenemos en común con ella. ¡Son muchas más de las que te imaginas.

SEÑALES DE QUE ERES COMO DORY

- Te encanta hacer nuevos amigos. Al igual que ella disfrutas de conocer gente nueva y hacer cada vez más grande tu círculo de amigos.

- Al igual que este pez, has enfrentado muchos obstáculos a lo largo de tu vida. Eres perseverante y prefieres seguir adelante para conseguir lo que quieres, no renuncias a tus sueños y objetivos.

- Eras el del sello de “Platica mucho en clase”. Otra cosa que tienes en común con Dory es que no hay quien te pare la boca, hablas hasta por los codos, especialmente cuando tienes algo importante que decir.

- Dory no es la única a la que se le olvidan las cosas. Sueles se distraído, algo que puede llegar a meterte en problemas o hasta en situaciones un tanto peligrosas.

- Otra señal de que tienes una personalidad como la de Dory es que consideras la amistad como parte fundamental en tu vida. Valoras a cada uno de tus amigos, siempre les echas porras y los apoyas en todas sus aventuras.

- ¡La aventura te espera! Nunca dices no a los nuevos retos y te emociona vivir nuevas experiencias.

- Has mantenido una actitud positiva, incluso ante los problemas más complicados, o le has dado ánimos a un buen amigo si no la estaba pasando nada bien.

Si te sentiste identificado con al menos una de estas características... ¡Felicidades! es muy seguro que tengas una personalidad como la de Dory.

