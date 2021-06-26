¡Nadaremos, nadaremos! 7 datos curiosos de la cinta Buscando a Dory.

La olvidadiza pececita Dory y varios de los personajes de la película "Buscando a Nemo" regresaron con una nueva aventura para ponernos de nervios y al mismo tiempo hacernos reír.

La misión ahora es encontrar a la familia de Dory, pero en definitiva no será fácil, ¿el reto? Obviamente la mente olvidadiza y despistada de la divertida amiga azul de Marlin y Nemo, y los peligros que hay en el mar y en el Instituto de Vida Marina.

Esta cinta estrenada en 2016, esconde varios detalles que muy pocos conocen, pero no te preocupes, acá te dejamos los 7 más increíble y sorprendentes.

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HANK EL PULPO

Este personaje tiene siete tentáculos y no ocho como debería. En la película esto se justifica a través de una historia un tanto trágica, pero la realidad es que los animadores no podían incluir el octavo debido al diseño del personaje.

GUIÓN

El guión de la película tuvo que ser modificado tras el estreno del documental "Blackfish", ya que la versión incluía un parque parecido a Sea World.

SIGOURNEY WEAVER

En la versión en inglés de "Buscando a Dory", la voz que se escucha en el altavoz del Instituto de Vida Marina es la de la actriz Sigourney Weaver. Esta sería la segunda ocasión en la que participa en una producción de Pixar, pues la primera fue en "WALL-E" donde dio voz a la nave Axiom.

PIZZA PLANETA

La famosa camioneta de Pizza Planeta aparece hundida en la escena donde Dory, Nemo y Marlin son perseguidos por un calamar gigante.

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IDRIS ELBA

Esta es la tercera vez que el actor Idris Elba participa en una cinta de Disney, la primera fue en "El Libro de la Selva" y la segunda en "Zootopia". En esta ocasión da vida a Fluke, un león marino que por cierto tiene un gran parecido a él.

PUESTO

"Buscando a Dory" es el largometraje número 17 de Disney y Pixar.

ESCENA POST-CRÉDITOS

Hay una escena post-créditos con los amigos que Nemo conoció en la pecera del dentista. ¿La has visto?

Si quieres checar estos detalles no te puedes perdes este domingo "Buscando a Dory" por la señal de Azteca 7.