Buscando a Nemo: Esta es la escalofriante teoría sobre la película.

Las teorías sobre los diferentes finales e historias narrativas en las películas son furor en TikTok y esta vez ha sido el turno de una de las cintas más famosas de Pixar. Se trata de Buscando a Nemo, según una teoría muchos de los eventos ocurridos en la entrega en realidad no habrían sucedido.

Según el usuario de TikTok, todo habría sido producto de la imaginación de Marlin, el pez payaso que busca a su hijo y que en realidad estaría pasando por un proceso de duelo ya que perdió a su esposa y a todas sus crías. Por lo tanto, para este usuario, Nemo nunca habría existido.

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El video fue publicado por el usuario de TikTok, @luisvelody, quien ya tiene más de un millón de seguidores en esa red social en la que comparte referencias sobre Pixar. De hecho esta teoría sobre Buscando a Nemo ya tiene cerca de 14 millones de reproducciones y más de 2.4 millones de likes.

Según la teoría de este tiktoker, el pequeño pececito que es perseguido todo el tiempo por Dory y Marlin, en realidad nunca existió y sólo sería una alucinación que forma parte del proceso psicológico de duelo tras la muerte de su esposa y de la pérdida de todos los huevos de su cría.

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