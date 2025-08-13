-
Muere Nobuo Yamada, voz de Pegasus Fantasy de Saint Seiya, a los 61 años
El mundo del anime está de luto. Nobuo Yamada, el interprete del icónico opening Pegasus Fantasy, del anime de “Los Caballeros del Zodiaco” murió a los 61 años.
-
¡Por la armadura de Seiya! Cancelan bodas otakus en León tras ceremonia de Caballeros del Zodiaco
Las bodas otakus fueron canceladas en León, Guanajuato, tras la polémica que hubo con el video viral de TikTok de la ceremonia de Caballeros del Zodíaco.
-
¡La boda otaku de Caballeros del Zodiaco en Guanajuato que encendió TikTok!
¡Imperdible! Se volvió viral en TikTok la curiosa forma en la que una pareja, fanática de los ‘Caballeros del Zodiaco’, celebró su boda en Guanajuato.
Conecta