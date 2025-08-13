Muere Nobuo Yamada, voz de Pegasus Fantasy de Saint Seiya, a los 61 años

Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB, falleció el pasado 9 de agosto de 2025 a las 13:39 horas en Japón, a los 61 años. La noticia fue confirmada este 13 de agosto por su agencia, MOJOST, a través de un comunicado oficial. La noticia ha conmovido a miles de fans por todo el mundo.

Su voz se convirtió en parte importante de la historia del anime al interpretar los temas de “Pegasus Fantasy” y “Blue Forever”, de la emblemática saga de anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).

¿Quién era Nobuo Yamada?

El interprete nació el 20 de enero de 1964, NoB debutó en 1984 como vocalista de la banda MAKE-UP, alcanzando fama internacional gracias a sus potentes interpretaciones que trascendieron fronteras.

En 2017 fue diagnosticado con cáncer de riñón. A pesar de padecer esta terrible enfermedad, continuó cantando y realizando giras con la energía y pasión que lo caracterizaban. En abril de 2024 se le detectó un tumor cerebral, lo que lo obligó a cancelar sus presentaciones internacionales, incluido el Pegasus Fantasy Grand Finale en México. Sin embargo, eso no lo detuvo, de todo, pues siguió ofreciendo shows locales como su tradicional concierto acústico Tsuya ya Uta en Osaka.

Incluso en sus últimos días, Yamada continuó trabajando en su música. Su agencia recordó: “Le dieron cinco años de vida, pero luchó con una fuerte voluntad de cantar. Se mantuvo como el ‘músico de rock NoB’ hasta el final”.

Homenajes y despedida

En el comunicado se informó que el funeral se llevó a cabo de forma privada, siguiendo los deseos de la familia. La agencia, MOJOST, anunció que próximamente se realizará una ceremonia pública para que sus seguidores puedan despedirlo como NoB hubiera querido.

En redes sociales, músicos, actores de doblaje y fans de todo el mundo han compartido recuerdos y mensajes de agradecimiento por la huella que dejó en la cultura pop y en sus vidas. Siempre lo recordaremos como uno de los iconos del anime y la música más importantes.

