¡Disclosure, The Flaming Lips y más! El Festival Chrysalis revela el cartel para su primera edición

Este miércoles se revelaron algunas de las bandas que formarán parte del cartel del Festival Chrysalis , mismo que estará a cargo de la banda Empire Of The Sun y que se realizará en Los Cabos el próximo año y que rápidamente se ha convertido en una de las propuestas más llamativas y diversas de la actualidad en cuanto a música en vivo.

Si bien, desde el anuncio del festival, este ha llamado mucho la atención al tratarse de un evento donde Empire Of The Sun será el acto central en cada día del evento, esta revelación ha levantado aún más los ánimos.

¿Cuál es el cartel del Chrysalis?

Aunque aún falta la revelación de algunos artistas más anunciar, los ánimos han comenzado a calentarse con los actos de:

Empire Of The Sun

Disclosure (DJ Set)

(DJ Set) The Flaming Lips

Magdalena Bay

Delwater Gap

DJ Tennis

Midnight Generation

Walker & Royce

Adanowsky

DJ Heartstring

Aaron

Hibell

Rio Kosta

Sofia Kourtesis

Roi Turbo

De acuerdo con la primera información del Festival Chrysalis, se espera la participación en vivo de más de 25 artistas, por lo que se esperan grandes sorpresas para esta primera edición.

Tres escenarios, instalaciones de arte y noches de DJ Set es un poco de lo que nos espera en el festival que promete revolucionar la escena de música en vivo en México.

¿Cuándo es el Chrysalis?

Este festival curado por Empire Of The Sun se realizará los días 14, 15 y 16 de mayo en la costa de Los Cabos, San Lucas donde podrás “sumergirte en el espíritu, del que la gente sale transformada”, en palabras del evento pues este festival se trata de la imaginación y el renacimiento.

Este festival consiste en crear un viaje a través de la música, el arte y el espíritu entré en la crisálida, descrito como paraíso, donde las puertas se abrían.

¿Qué precios tiene el Festival Chrysalis?

Al ser un festival realizado en una ciudad que recibe pocos eventos de este tipo, se han establecido algunos paquetes para que elijas la opción que más te sirva:



Entrada General - $442 dólares para residentes en México ($8,000 pesos)



- $442 dólares para residentes en México ($8,000 pesos) VIP - $1,400 dólares ($25,430 pesos)

Los paquetes mencionados pueden cambiar dependiendo qué días quieras llegar, la forma en que te hospedarás y la cantidad de acompañantes.