Empire of The Sun llega a México con Chrysalis Festival: Estos son los precios y lugar donde disfrutarás del dúo australiano

En un movimiento que nadie vio venir pero todos vamos a agradecer Empire of the Sun acaba de soltar la bomba musical más jugosa del año: ¡su propio festival llegará a México en 2026! El anuncio ya está haciendo ruido en redes, donde los fans celebran el nuevo capricho místico y visual del dúo australiano.

El evento llevará el nombre Chrysalis Festival, una experiencia completamente curada por ellos mismos, desde el lineup hasta la estética que envolverá al público en su característico universo surrealista de coronas doradas, luces neón y fantasía futurista. Por supuesto, Empire of the Sun será el acto principal, encabezando los tres días de música en uno de los destinos más lujosos del país.

Los Cabos, Baja California Sur, se convertirá en el santuario perfecto para vibrar bajo el sol y la arena del 14 al 16 de mayo de 2026. Un debut que ya está dando de qué hablar por su promesa de combinar playa, espectáculo y un concepto visual digno del dúo.

Los boletos rondan entre los $399 USD (aproximadamente 7 mil pesos mexicanos), un precio que está desatando debate en redes, pero que muchos fans defienden asegurando que la experiencia será “cósmica, inmersiva y totalmente Empire”. Toda la información sobre preventa y accesos se encuentra en chrysalisfestival.com.

¿Qué es Chrysalis Festival y cómo nació?

Aunque esta será la primera edición oficial del festival, Chrysalis Festival nació como un proyecto conceptual interno de Empire of the Sun hace varios años. La banda había manifestado en distintas entrevistas su deseo de crear un “mundo propio” donde los fans pudieran vivir su música más allá de un concierto tradicional.

El nombre Chrysalis que en inglés significa “crisálida” simboliza transformación y renacimiento, dos temas recurrentes en la estética de la banda. La intención del festival es ofrecer una experiencia inmersiva que combine música, arte visual, instalaciones multisensoriales y ese toque de fantasía cósmica que caracteriza al dúo desde su debut.

¿Chrysali Festival podrá conquistar México?

Esta edición 2026 marca el lanzamiento oficial del concepto, convirtiendo a México en el primer país en albergar el universo completo de Empire of the Sun. Un debut que no solo emociona a los fans, sino que también posiciona a Los Cabos como una futura parada obligada en el circuito internacional de festivales.

Con esto, está claro que Empire of the Sun viene a crear historia, magia y un nuevo ritual musical en el paraíso mexicano.