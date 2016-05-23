Castle: Los mejores momentos de nuestras vidas #PonleAl7 10:30 pm

Castle y Beckett investigan el caso de un asesinato cometido luego de ejecutarse un robo. Después de una explosión en la escena del crimen son transportados a una realidad alternativa en la que no se conocen.

Cuando Castle se percata de cómo sería su vida sin Beckett, decide que es momento de contraer nupcias con ella inmediatamente. ¿Su decisión será precipitada?, ¿qué sucederá?

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