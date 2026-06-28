Así podrás ver GRATIS la película que rompió las REGLAS de Pixar, justo antes del partido de México en el Mundial 2026

Si estás planeando lo que harás el martes 30 de junio de 2026, previo al partido de México vs. Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tenemos una excelente opción para ti y toda la familia. Previo al partido, llega a Azteca 7 Los Increíbles, una de las películas más exitosas de Pixar. Además de ser una de las cintas favoritas de los fans del cine de animación, también es recordada por haber roto una de las reglas más importantes del estudio: hacer historias sin humanos.

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¿Por qué Los Increíbles cambió la historia de Pixar?

Cuando Pixar comenzó a producir películas, sus historias llamaban la atención por estar siempre protagonizadas por objetos o animales, como juguetes, insectos, monstruos, peces o automóviles. Esto tenía un porqué. Cuando la animación en computadora surgió, crear humanos era algo muy complejo, motivo por el cual limitaban mucho la participación de estos.

|Buena Vista International

En 2004, todo eso cambió con el estreno de Los Increíbles. La película dirigida por Brad Bird fue la primera producción del estudio protagonizada casi por completo por personajes humanos, lo cual fue todo un reto para los animadores.

¿Por qué era difícil crear y animar humanos por computadora?

Recrear la piel, el cabello, las expresiones faciales y movimientos humanos realistas era todo un reto por los desafíos tecnológicos que estos representaban para la animación por computadora. Es por eso que Pixar encontró la solución para seguir contando historias en mundos donde no fuera necesario incluirlos.

¿Cuándo y dónde ver Los Increíbles gratis?

Recuerda, ahora tienes una cita el próximo 30 de junio por Azteca 7, como parte de la programación especial previa al partido entre México y Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora ya lo sabes, esta es una gran oportunidad para disfrutar una de las mejores películas de Pixar, un filme lleno de acción, risas y superhéroes: Los Increíbles.