Azteca 7 transmitirá una película GANADORA al Globo de Oro el mismo día que juega México en el Mundial 2026

Este próximo 30 de junio es uno de los momentos más importantes para la Selección Mexicana ya que jugará en los en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ese mismo día la señal televisiva de Azteca 7 transmitirá una de las cintas más exitosas de Pixar, misma que cuenta con un Globo de Oro a la “Mejor Película Animada” así como un Critic Choice Awards en la misma categoría; así es, hablamos de “Cars”, por lo que tendrás el mejor plan; uno que se mezcle con la adrenalina del fútbol y un momento lleno de diversión a lado de Rayo McQueen, Mate, Sally, Doc Hudson y más personajes. Por otro lado, es importante recalcar que si no cuentas con televisor podrás disfrutar la película descargando la aplicación de TV Azteca, la cual es completamente gratis y compatible con cualquier dispositivo.

Impacto de Cars en el mundo de la animación

La cinta “Cars” se estrenó el 9 de junio de 2006, su impacto fue de gran magnitud dentro del cine debido a que redefinió la animación 3D ya que integró un estilo fotorrealista. La evolución digital y la era de la tecnología cobraron gran relevancia luego de que el desarrollo de software renderizado y el diseño de personajes fuera uno de los mejores en la pantalla grande. Por otro lado, uno de los aspectos más impresionantes fue que los animadores lograron hacer que los carros y piezas mecánicas tuvieran gestos faciales que transmitían emociones como asombro, tristeza, enojo, preocupación y felicidad.

La cinta cobró gran relevancia e impacto ya que el 24 de junio de 2011 se estrenó la segunda parte y el 16 de junio de 2017 la tercera entrega. Aunque muchos más se encuentran entusiasmados por una cuarta película lo cierto es que esto no es oficial ya que el estudio no ha hecho ninguna confirmación.

Iker Casillas CAMPEÓN DEL MUNDO debutará en Los Protagonistas de TV Azteca

¿De qué trata Cas?

En esta película seguimos la historia de Rayo McQueen, quien es un talentoso y muy veloz corredor profesional de carreras, sin embargo la arrogancia es parte de su personalidad. Cuando se encontraba en camino para realizar una carrera automovilística muy importante se perdió en un pueblo famoso llamado Radiador Springs, en la Ruta 66, lugar en el que conoce a una grúa antigua y un poco defectuosa, misma con la que forma una estrecha amistad. Por otro lado, también hay otros grandes personajes como Doc Hudson, un corredor legendario, pero retirado de las carreras luego de un fatal accidente, hecho que hará que Rayo McQueen aprecie momentos más significativos y pierda el ego que le generan las victorias y trofeos.

La película cuenta con un humor muy divertido y noble, por lo que es ideal para verse en compañía de toda la familia y niños pequeños, es por eso que no te la puedes perder este martes 30 de junio a través de Azteca 7.