CONFIRMADO: Esto durará el segundo capítulo de la temporada 3 de House of the Dragon, ¿qué podemos esperar de la nueva entrega en HBO Max?

El regreso de House of The Dragon con una nueva temporada tuvo a todos al filo del asiento el pasado domingo 21 de junio con el estreno del primer capítulo de la temporada 3, en donde por fin pudimos ver una de las batallas navales descritas como más devastadoras de todo el universo construido por George R.R. Martin: la Batalla del Gaznate. Y si no has tenido la oportunidad de verlo te advertimos que vienen varios e importantes SPOILERS, así que procede con precaución.

A diferencia del capítulo pasado, el cual duró un aproximado de 1 hora con 12 minutos, el segundo capítulo durará un poquito menos: 1 hora con 8 minutos, apenas el tiempo suficiente para ver un poquito de todas las consecuencias relacionadas a los hechos que vimos el domingo anterior, en donde entre 5 muertes tuvimos la pérdida de Jace Velaryon y Vermax, después de haber decidido desobedecer a Rhaenyra e ir por su cuenta a la batalla del gaznate, y ser víctima de las flechas de las ballestas de los enemigos del consejo negro.

¿Qué se verá en el capítulo 2 de House of the Dragon 3?

De acuerdo con el avance que nos dejó HBO Max en sus cuentas oficiales y en la terminación del capítulo 1, sabemos que uno de los ejes principales del siguiente capítulo serán las ganas de venganza de Rhaenyra Targaryen, quien se enterará de lo ocurrido en batalla una vez que Baela Targaryen regrese a Dragon Stone y confirme los terribles hechos que ella hasta el momento desconoce: la muerte de Jace y lo que parece ser un nuevo dragón y jinete incorporados al consejo negro: Rhaena y Sheepstealer.

Claramente estas noticias no serán bien recibidas por la reina dragón, quien tendrá que encontrar las fuerzas para reponerse por la muerte de otro de sus hijos. En este trailer vemos cómo Daemon: ¿Dejarás que muera en vano? en un intento de incitarla a tomar las armas y de una vez por todas actuar conforme a lo que el contexto exige, y no bajo las ganas de decir no a la guerra que Rhaenyra exclama tener.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el segundo capítulo de la temporada 3 de House of the Dragon?

El segundo capítulo se estrena este domingo 28 de junio, en punto de las 7:00 p.m. hora del Centro de México.