ÚLTIMA HORA: Muere animador mexicano detrás de películas como Spider-man Across The Spiderverse, en terrible accidente

La industria de la animación y el cine se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del animador mexicano, originario de Sonora, Luis de la Rosa a los 34 años de edad, esto luego de haber asistido al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. El destacado cineasta fue parte de grandes proyectos como Spider-Man: Across The SpiderVerse, una de las cintas más importantes de Marvel y de la animación. Además de esto el reconocido artista trabajó con grandes compañías como Nickelodeon y Warner Bros, lo que le valió uno de los reconocimientos más grandes e importantes a nivel internacional.

¿De qué murió Luis de la Rosa?

De acuerdo con los primeros reportes, el joven que perdió la vida este miércoles 24 de junio, fue arrollado por un tren en Francia, el accidente ocurrió al rededor de las 20: 00 horas locales en las vías ferreas ubicadas cerca de la avenida Aristide Briand. Según lo reportan las autoridades, el joven se encontraba caminando por una zona restringida y cerrada al público cuando ocurrió el fuerte impacto por parte de una unidad del sistema Leman Express. Según la información que ha circulado, el maquinista se percató de la presencia del joven y alertó con la bocina de emergencia, sin embargo no evitó el atropellamiento.

Filmografía de Luis de la Rosa

Luis de la Rosa fue un destacado animador digital. Colaboró en grandes cintas como Spider-Man: Across The SpiderVerse, Space Jam 2: Una nueva era, My Little Pony: La película, Lluvia de Hamburguesas: La Serie, Carmen Sandiego, solo por mencionar algunas. El joven mostró su gran talento y pasión por darle vida a personajes animados a través de movimiento, por lo que su legado permanecerá para siempre a través de su trabajo en la pantalla grande.

Luego de su muerte las autoridades francesas han comenzado una ardua investigación para esclarecer cada uno de los detalles del accidente aunque hasta el momento no hay más información sobre los resultados del caso, mismo que ha conmocionado a toda la industria cinematográfica.

