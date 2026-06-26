Cartelera COMPLETA de películas que transmitirá Azteca 7 previo al partido de México en el Mundial 2026 el próximo 30 de junio

¡La fiebre mundialista continúa! El próximo martes, México se juega su permanencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con los 16avos de final. El encuentro podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, donde también podrás disfrutar de toda una serie de películas previo al partido. Aquí te compartimos la cartelera COMPLETA para este 30 de junio.

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¿Qué películas pasarán en Azteca 7 antes del partido de México en 16avos de final?

Disfruta de cinco grandes películas animadas previo al partido de México en 16avos de final. Esta es la cartelera completa de Azteca 7 para el día del juego:

Lightyear

La cinta nos muestra los orígenes de uno de los personajes más queridos de Toy Story: Buzz Lightyear, pues esta es la película que Andy vio en 1995. A través de ella, vemos a Buzz, junto a su comandante Alisha, intentando reparar un error que dejó a su tripulación varada en un planeta lejano y hostil.

| Crédito: Disney Pixar

CARS

Esta película cuenta la historia de Rayo McQueen, un engreído novato de carreras que sueña con ganar la Copa Pistón. No obstante, tras quedar varado en Radiator Springs, aprende el verdadero valor de la humildad y la amistad.

| Crédito: Disney Pixar

⁠Los Increíbles

Este clásico animado sigue la historia de la familia Parr, un clan de superhéroes retirados que se ven obligados a ocultar sus poderes para vivir una vida ordinaria. Sin embargo, una misión secreta a cargo del jefe de la familia termina poniendo en riesgo a la población entera.

| Crédito: Disney Pixar

Toy Story 1

La película que lo inició todo. A través de esta cinta se sigue la historia de dos juguetes rivales: Woody y Buzz Lightyear, quienes terminan por entablar una importante amistad tras perderse de manera accidental.

| Crédito: Disney Pixar

Toy Story 2

La aventura continúa en Toy Story 2, donde Woody es secuestrado por un coleccionista y Buzz y compañía emprenden una misión para rescatarlo. A lo largo de la misma, se muestran los orígenes del querido vaquero, quien ahora no sabe si quedarse en un museo o regresar con su dueño.

| Crédito: Disney Pixar

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora empieza el partido?

México jugará los 16avos de final el próximo martes, 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México en punto de las 7:00 p.m. (hora local). De momento, no se ha revelado el rival de la Selección Mexicana. Este se conocerá hasta el 27 de junio.

¿Cómo y dónde ver el partido de México GRATIS y EN VIVO este 30 de junio?

El próximo partido de México podrá seguirse GRATIS y EN VIVO en televisión abierta por Azteca 7, el Canal del Mundial. Si no cuentas con acceso a la señal, también puedes seguir nuestra transmisión gratuita y online a través del sitio web oficial de Azteca 7 o nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.