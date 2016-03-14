Castle: necesitarán Ayuda de Hong Kong #PonleAl7 10:30 pm

Ahora, Castle y Beckett deben resolver un caso en el que la víctima se ve involucrada en redes de narcotráfico y trata de personas por amor.

Sin embargo, para lagar al fondo de esto, Castle y Beckett necesitan de un personaje nuevo: una detective de alto rango en Hong Kong. ¿Juntos podrán descifrar el enigma? Vamos a ver.

Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.