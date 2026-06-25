Hora EXACTA de estreno de la última temporada de ‘The Bear’ en Disney+ para ver en México

The Bear (El Oso, en español) está a punto de llegar a su fin. Tras cuatro exitosas temporadas, la galardonada serie estrena su quinta y última entrega esta noche en Disney+. Aquí te compartimos todo lo que debes saber para que disfrutes de este lanzamiento cómo se debe y no te pierdas ni un sólo momento del desenlace de la caótica historia: hora exacta de estreno en México, calificación episodios y más…

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¿A qué hora se estrena la quinta temporada de The Bear en Disney+ en México?

La quinta temporada de The Bear se estrena este jueves, 25 de junio, en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). A diferencia de otras series, que utilizan un esquema de lanzamiento semanal, todos los episodios de la temporada final estarán disponibles en la plataforma de streaming Disney+ esta misma noche.

¿En qué se quedó The Bear?

[SPOILERS] La cuarta temporada de The Bear llegó a su fin con una inesperada revelación: Carmy (Jeremy Allen White) abandona la cocina para siempre, dejando a la deriva a Sydney (Ayo Edebiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach); mientras que este último se ve envuelto en un aparatoso accidente de tránsito.

“La temporada 5 comienza justo después de que Sydney, Richie y Natalie (Sugar) se enteran de que Carmy se alejó de la industria de la gastronomía y les dejó el restaurante”, se lee en la sinopsis oficial. “Los nuevos socios deben unirse para crear un servicio que, esperan, les valga una estrella Michelin”.

The Bear 5: ¿Cuánto durará la última temporada? Lista completa de episodios

La última temporada de The Bear tendrá una duración total de 4 horas con 37 minutos, distribuidas a lo largo de ocho episodios. Aquí la lista completa de capítulos:



Episodio 1: "Refresco" (Se desata una tormenta)

"Refresco" (Se desata una tormenta) Episodio 2: "Cordero" (El personal se prepara para el día)

"Cordero" (El personal se prepara para el día) Episodio 3: "Menta" (Una nueva dirección)

"Menta" (Una nueva dirección) Episodio 4: "Costillas" (Comida familiar)

"Costillas" (Comida familiar) Episodio 5: "Frambuesas" (Un caos en el tráfico)

"Frambuesas" (Un caos en el tráfico) Episodio 6: "Focaccia" (Plano de asientos)

"Focaccia" (Plano de asientos) Episodio 7: "Caramelo" (Un servicio pesado)

"Caramelo" (Un servicio pesado) Episodio 8: Episode 8: "The Original Beef de Chicagoland" (Después del servicio)

La quinta temporada de El Oso debuta con una calificación PERFECTA en Rotten Tomatoes

A escasas horas de su estreno en streaming, la crítica ya ha reaccionado a la última temporada de The Bear. Para sorpresa de nadie, la multipremiada serie debutó con una calificación perfecta en Rotten Tomatoes al contar con un 100% de aceptación por parte de los expertos.