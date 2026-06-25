Lightyear de Pixar esconde uno de los guiños más nostálgicos para quienes fueron niños en los 90 en la película

Algo es seguro, Pixar es experto en esconder pequeños detalles y referencias en sus películas y uno que probablemente no conocías se encuentra casi a la mitad de la historia de la película de Lightyear, la cual podrás ver próximamente en Azteca 7. En el minuto 32, Buzz Lightyear intenta hacer funcionar una nave espacial; al no tener éxito, decide soplarle. Aunque parece una simple escena, la acción está cargada de humor y nostalgia; para millones de personas que crecieron en los años 90, significa mucho más.

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Lightyear tiene un homenaje a toda una generación gamer

Cuando Buzz sopla el visor de la nave antes de volver a colocarlo para que funcione correctamente, es una clara referencia a una costumbre muy popular para los niños de los 90, sobre todo los que tuvieron videojuegos. El momento, para aquellos que no lo saben, hace referencia a una costumbre que tenían las personas que jugaban con las famosas consolas de cartuchos. Cuando uno de los juegos no arrancaba, muchos niños sacaban el cartucho y soplaban los conectores con la esperanza de que funcionara al volverlo a insertar.

|Stanislav Kondratiev/Pexels/Buena Vista International

¿Cuándo y dónde ver Lightyear de Pixar?

Ahora que repasamos una de las curiosidades que tal vez no conocías de la famosa película de Pixar, tienes un motivo más para ver Lightyear el próximo 30 de junio por Azteca 7, como parte de la programación especial previa al siguiente partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.