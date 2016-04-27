Castle: Smells like teen spirit #PonleAl7 10:30 pm

Una adolescente ha sido asesinada y sus mejores amigas fueron testigos de los hechos durante una videollamada.

Ahora, Castle y Beckett deben investigar el caso y encontrar al responsable; una chica que sufría maltrato escolar por parte de ellas es la principal sospechosa cuando eventos paranormales la rodean. ¿Podría tener poderes de telequinesis? Vamos a ver...

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