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Castle: Smells like teen spirit #PonleAl7 10:30 pm

27 de abril - Una chica es la principal sospechosa de un asesinato luego de que sucesos paranormales la rodeen, ¿podría haber algo oscuro en todo esto?

Castle, Adolescente, Temporada 6

Escrito por: Azteca

 

Castle, Adolescente, Temporada 6

Una adolescente ha sido asesinada y sus mejores amigas fueron testigos de los hechos durante una videollamada

         

Ahora, Castle y Beckett deben investigar el caso y encontrar al responsable; una chica que sufría maltrato escolar por parte de ellas es la principal sospechosa cuando eventos paranormales la rodean. ¿Podría tener poderes de telequinesis? Vamos a ver...

        

Escapa de la realidad de lunes a jueves a las 10:30 pm #PonleAl7